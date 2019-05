Las ventas de oro colombiano al exterior crecieron más de 30%

Las ventas de oro colombiano al exterior están disparadas, pues este año los despachos de este metal han venido creciendo por encima del 30%. Y a pesar de que, en general, las exportaciones nacionales cayeron en marzo y también durante el primer trimestre, el oro ha estado en contravía a esta tendencia.



De acuerdo con el Dane, las ventas auríferas en el tercer mes del año crecieron 33,8% en comparación con el mismo lapso del 2018, con transacciones que llegaron a US$155,6 millones.



Pero no solo eso. Si se miran los ingresos que el país obtuvo por el comercio de dicho producto entre enero y marzo pasados concretamente, el valor de las exportaciones también percibió un aumento del 31,2%, sumando US$396,8 millones, superior a los US$302,4 millones reportados en los tres meses iniciales del 2018.



Los factores que explican el crecimiento de este producto, lo cual influencia al alza la categoría de ‘otros sectores’ del Dane en su reporte de las ventas externas, apuntan a un aumento en la producción nacional.



Tal es la expectativa que según las previsiones de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la cantidad de ese metal precioso para final de 2019 llegaría a las 350.000 onzas. El dato es relevante ya que, de acuerdo con las previsiones de Goldman Sachs Group Inc, el precio del oro llegaría a los US$1.425 la onza, un nivel que no se ha visto en más de cinco años.



A esto hay que agregar que los proyectos mineros nacionales se suman al incremento de la producción. Ese es el caso del Proyecto Cisneros, de la empresa canadiense Antioquia Gold ubicado en la parte central de ese departamento en los municipios de Cisneros y Santo Domingo, que reportó la recuperación de 3.046 onzas del metal, tras procesar alrededor de 40.000 toneladas de material.



La expectativa para elevar la producción también corre por cuenta de otras iniciativas como los proyectos Santa Rosa - Mina San Ramón, Rionegro, Buriticá, para el que se estima una producción anual promedio de 282.000 de onzas de oro y 494.000 de onzas de plata, y Gramalote, que se constituirá, después de dos décadas, en el primer proyecto de minería de oro a cielo abierto a gran escala en el país.



DEUDAS PENDIENTES



No obstante, para los proyectos que abogan por aumentar la producción y también la comercialización, la falta de regulaciones continúa como una deuda pendiente para consolidar el comercio aurífero.



Ante la falta de un gremio que agrupe a los comercializadores de oro en el país, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), argumenta que desde dicha organización ya se está trabajando en un plan conjunto con la Ocde para definir parámetros del comercio exterior aurífero.



“Estamos trabajando para definir un protocolo para la exportación de oro. Allí es fundamental la trazabilidad. La Ocde tiene experiencia de ello en países en conflicto, particularmente en África”, señaló Díaz.



“Mientras no se defina un protocolo y asegurar su cumplimiento es muy difícil agremiar a los comercializadores”, agregó el hombre a cargo de Analdex.



Pero de otro lado, uno de los temas mencionados, no solamente por Díaz sino también dentro del sector minero es el que tiene que ver con unas exportaciones mayores a la producción. Justamente, en 2017 el negocio del oro presentó este particular comportamiento. Mientras que para ese año la producción del mencionado metal decreció con respecto al volumen registrado en el 2016, paradójicamente sus exportaciones crecieron entre un año y otro, lo que para la ACM fue consecuencia de, entre otras razones, la minería ilegal, que según la propia asociación representa el 70% de las ventas externas.