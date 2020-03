Las ventas de vehículos crecieron 11,3% en febrero

El total de matrículas del sector automotor en el mes de febrero de 2020 fue de 20.523 vehículos nuevos, lo cual representó un crecimiento del 11,3% respecto del mismo mes en el año inmediatamente anterior, cuando se matricularon 18.440 unidades.



Así lo muestra el informe del Comité Automotor de la Andi y Fenalco, según el cual el acumulado del año a febrero presenta una variación del 13,2%, y repunta al alza los registros de comerciales de carga, comerciales de pasajeros y camionetas con crecimientos del orden de 64%, 34,8% y 22%, respectivamente.



Aunque las cifras son halagadoras y superan las del año anterior, no alcanzan para igualar las del 2014 cuando en el bimestre se habían colocado 43.859 y al final del año se alcanzaron las 326.023 unidades. Ni las del 2015 cuando el año cerró en 2983.267 unidades y en el primer bimestre se habían colocado 44.112 vehículos nuevos en el mercado colombiano, según cifras de la Andi y Fenalco con base en los registros del Runt.



ELÉCTRICOS NO PIERDEN IMPULSO



En el primer bimestre del año se colocaron 716 unidades de vehículos eléctricos e híbridos, con lo cual el renglón muestra un crecimiento del 192 por ciento.

En el caso de los eléctricos en febrero se colocaron 77 unidades con lo cual crecieron 48,1 por ciento. Mientras que en híbridos se colocaron 272 unidades y crecieron 132 por ciento.



Con el impulso que llevan se puede proyectar que fácilmente este año superarían las 2.000 unidades vendidas de vehículos con energías limpias.



De otra parte, durante febrero el mayor crecimiento lo registraron las ventas de vehículos comerciales de carga (camiones) con un crecimiento de 54,9 por ciento que le significaron ventas de 844 unidades, y en el bimestre acumula 1.711 unidades con un incremento del 64 por ciento.



El segundo mayor crecimiento porcentual en colocaciones lo registraron los vehículos comerciales de pasajeros cuyas ventas se incrementaron un 53,5 por ciento con 350 unidades. Así en el acumulado del año alcanzan 596 unidades con un alza del 34,8 por ciento.



“Lo que estamos viendo es una competencia ‘feroz’ por parte de los importadores y los ensambladores, que no han parado de sorprender el mercado incentivando el consumo”, señaló un experto del mercado.



“Las marcas no quieren regalar un milímetro de participación de mercado y ello hace que se enfoquen en producto, servicio y financiación, además sigue acelerando la entrada de vehículos con energías limpias lo que beneficia a todos los colombianos”, agregó.



Para este conocedor que prefiere no dar su nombre este año el país volvería alas 300.000 unidades, debido que espera un final de año con un remate fuerte en ventas debido a que se celebra el Salón Internacional del Automóvil en Corferias y ello incentiva la demanda.

