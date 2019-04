Leve subida de la inflación no alteró la dinámica del gasto

En marzo de 2019, el gasto de los hogares colombianos presentó un crecimiento de 7,7% en pesos (en 2018 fue de 6,1%) y de 4,34% en términos reales (2,9% en 2018), mostrando así una buena consolidación del crecimiento.



(Gasto de los hogares en febrero tuvo el mejor crecimiento en 38 meses).

Así lo señala el más reciente análisis del gasto de la firma Raddar, que mostró también un crecimiento trimestral real de 3,7%, mientras que en el 2018 fue de 2,6%.



Según la firma, este comportamiento estuvo motivado por los mejores salarios, una mayor dinámica del crédito y el crecimiento del PIB.



A pesar de que la inflación tuvo un leve aumento, esto no alteró la dinámica del gasto, si no que por el contrario mostró avances.



(Gasto de los hogares colombianos subió en enero).



De acuerdo con el estudio de Raddar, el gasto Per Capital de los colombianos durante el mes de marzo fue de $1.145.841, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de $1.063.944.



El segmento que lidera este índice es el de entretenimiento, seguido de gastos varios y alimentación.