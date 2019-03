'Borrón y cuenta nueva' fomentará pago con condiciones justas

A mediados de este año podría quedar listo el proyecto de ley conocido como “borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo”, el cual busca modificar la ley de Habeas Data y garantizar una amnistía a los morosos que se pongan al día en sus obligaciones pendientes, en los primeros seis meses de vigencia de la ley.



Sin embargo esta amnistía sería por única vez y contempla beneficios para quienes deban pero tengan la intención de ponerse al día en sus deudas.



(¿En qué va proyecto de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo?).



El senador David Barguil, uno de los creadores del proyecto, habló con Portafolio.co sobre esta iniciativa, de lo que viene, y cómo está el ambiente político para su aprobación.



¿Qué viene ahora para la iniciativa?, ¿Qué camino le espera para ser aprobada?



La próxima semana el proyecto pasa a Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Allí se harán los debates y después de ser aprobado va a Plenarias de la Cámara.



El cálculo que estamos haciendo es que como es un proceso que va de la mano con el inicio de la nueva legislatura, a esta, por fortuna, le va a tocar por completo su estudio y análisis. Así que no tendrá sobresaltos por ajustes internos. En junio será la elección definitiva y luego pasará a sanción presidencial.



¿Cómo está el ambiente político para su aprobación?



Muy bien porque con Luis Fernando Velasco (coautor de la iniciativa) logramos que el proyecto lo acogieran las dos bancadas. La Liberal de él y la Conservadora a la que yo pertenezco.



De entrada va con el apoyo de dos partidos muy fuertes.



Además hemos estado ‘haciendo ambiente’ con el Centro Democrático y con otros partidos, incluso de la oposición.



Si usted ve los resultados de las votaciones en Senado todos los partidos votaron a favor del proyecto. Todos, tanto los partidos afines a Petro, Mockus y Uribe.



¿Cómo lograron esto?



Nuestra estrategia consistió en hacer una audiencia pública para escuchar las posiciones de los comerciantes, las de los representantes del sector financiero y microcrédito, entre otros, e hicimos unos ajustes al proyecto con recomendaciones muy válidas.



Entonces eso ha sido muy positivo porque fue un tema consensuado.



¿Cuál es la posición de las entidades frente a esta iniciativa?



A ellos de entrada no les gustaba. Por supuesto era incómodo que se hiciera un borrón y cuenta nueva a las calificaciones crediticias, pero lo que nosotros logramos exponer es que será por única vez.



(¿Consultar un crédito en varios bancos afecta el 'score' crediticio?).



Esta amnistía se hará una sola vez, dentro de los primeros seis meses de vigencia de la ley. Si los deudores no cumplen serán reportados y perderán los beneficios que hemos propuesto.



Surge la inquietud de si este proyecto no puede llegar a producir un efecto negativo en la medida en que los usuarios se pueden relajar, dejar de pagar sus obligaciones y crear un hueco al sistema financiero ¿No?



Todo lo contrario. La iniciativa va a generar que la gente pague porque para que las personas puedan recibir el beneficio tienen que ponerse al día con las deudas.



Las empresas podrán recuperar varias carteras de gente que está morosa y tendrá el incentivo para ponerse al día. Esa es la idea, que se fomente la cultura de pago con condiciones justas.