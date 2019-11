'La Andi le pone trabas al proyecto de ley de Pago a Plazos Justos'

El proyecto de ley de 'Pago a plazos justos' avanza lentamente en el congreso debido a que, según Mauricio Toro, representante de Alianza Verde y autor del mismo, tanto la Andi como el viceministro de desarrollo empresarial, Saúl Pineda, le han puesto trabas.



La iniciativa, que limita el tiempo durante el cual le deben pagar las empresas a sus proveedores a 45 días, ya tiene publicada su ponencia para tercer debate, de tal modo que sea discutida en la Comisión Tercera de Senado, con la particularidad de que tiene el respaldo de congresistas de todas las bancadas.



¿Cómo va la ley de pago a plazos justos en el congreso?



Va para tercer debate en Senado, la cámara lo aprobó tanto en plenaria como en comisión casi que por unanimidad, pero cuando pasó a Senado la Andi se alertó y presionaron a Bruce MacMaster para que tumbara el proyecto.



Entonces de la mano con el viceministro de desarrollo empresarial, Saúl Pineda, han hecho todo lo posible por torpedear el proyecto de ley con el argumento de que aquí no es una práctica común y recurrente pagar a plazos exageradamente largos, sino que son casos aislados. Incluso llegaron a decir que esto era intervencionismo de mercado y también han desinformado a algunos senadores de la comisión tercera.



¿Y usted que tiene que decir a esto?



Primero, que el artículo 333 de la constitución dice que se deberá garantizar el libre mercado y la libre competencia y después, asegura que en los casos en los que se violente el libre mercado por posición dominante de un tercero sobre la mayoría, el Estado deberá incursionar de tal manera que no haya posición dominante y se garantice la libre empresa y el libre mercado.



Hoy pasa que las grandes empresas someten bajo su posición dominante a las pequeñas, medianas y micros a los tiempos de pagos más absurdos de América Latina. Estamos hablando de que les están diciendo que se esperen hasta ocho meses para recibir sus pagos. Por ejemplo, hemos encontrado que Bavaria está pagando facturas a 275 días.



También, que grandes proveedores utilizan estrategias dilatorias como que a los 180 días, fecha del pago, les dicen que les faltó la fotocopia ampliada al 150% y la firma de contador y les toca esperar otros 30 días para el pago.



¿Y cuáles son los argumentos de los que se oponen?



La Andi y el viceministro de desarrollo empresarial están violando el acuerdo del presidente Duque, que en tres eventos públicos les dijo a los empresarios que los iba a apoyar con el proyecto.



Pero la Andi y el viceministro Pineda lo están tumbando buscando dos cosas.

Primero, que se excluyan a las medianas empresas y solo aplique para las micro, cuando las medianas son las que más están sufriendo este problema. A ellos se les están aplicando los pagos a plazos injustos.



Lo segundo quieren meter un artículo que hable de acuerdo entre privados, buscando que se cometa el error de la ley chilena, que se volvió inocua e inoperante porque se dejaron meter este artículo.



Entonces las grandes les dicen a las medianas y pequeñas que los van a contratar les dicen que firmen un papelito en el que usted dice que se somete a estos plazos. Con esto, el proyecto se volvería la ley de pagos a plazos injustos porque lo que haríamos es oficializar lo que hoy no es oficial.



Ninguna de esas dos condiciones las podemos aceptar.



¿Qué consecuencias tendría la ley si se incorporan esas dos modificaciones?



Eso sería la puerta para el abuso empresarial en Colombia. Ellos están tratando de torpedear el proyecto con desinformación, datos y cifras falsas.



Bruce dijo es un momento además que con esto se iban a liberar millones de dólares en el mercado, lo que aumentaría la inflación y por ende el banco de la República aumentaría las tasas de interés. Y dio una cifra increíble y preocupante: que hay como 60 billones de pesos en deudas de este tipo por ahí.



Pero ninguna ley es retroactiva, lo que quiere decir que la ley aplicará después de ser aprobada, los plazos estipulados ya están y no se van a cambiar.



¿En qué mejoraría a las empresas y a la economía la ley de pagos justos?



La Ocde realizó un estudio de pagos tardíos en Europa, que dice que con pagos a plazos justos, el PIB de un país podría crecer 0,3% adicional porque el dinero circula y el costo de vida baja ya que las empresas no se tienen que endeudar para operar y de paso aumenta la competitividad.



¿Quiénes apoyan este proyecto?



Actualmente tenemos 17 gremios: Colfecar, seguridad privada, calzado y el cuero, plásticos, productores y actores de televisión, Acopi y ya se unió Fenalco. El único en contra es la Andi.



Portafolio.co intentó conocer la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master Rojas, respecto a las declaraciones del representante Toro pero no se quiso manifestar sobre el tema.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co