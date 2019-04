Licitación para TransMilenio por la Séptima fue suspendida

La Alcaldía de Bogotá suspendió este miércoles la licitación para las obras de construcción de la troncal del servicio de transporte masivo Transmilenio por la carrera Séptima, una de las más importantes de la capital colombiana, al acatar una solicitud de la Procuraduría General de la Nación.



En un comunicado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) indicó que "respeta los organismos de control y acatará la decisión de suspender de manera preventiva la licitación para construir Transmilenio por la carrera Séptima".



La decisión de este martes se da luego de que en la víspera la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación disciplinaria contra la directora del IDU, Yaneth Mantilla, y otros siete funcionarios de la entidad por presuntas irregularidades en la licitación de la obra por más de dos billones de pesos (unos 623 millones de dólares).



Mantilla indicó que el IDU aclarará "las dudas que tiene la Procuraduría" que, precisó, se refieren solo a "un punto específico y no a lo largo de los 20 kilómetros del proyecto".



La solicitud de suspensión hace referencia a un aspecto urbanístico relacionado con las obras a cargo de un contratista privado mediante el Plan Parcial El Pedregal, ubicado en uno de los ocho tramos del proyecto de Transmilenio por la carrera Séptima. En su solicitud, indicó el IDU, "la Procuraduría no hace reparos asociados a la selección objetiva o transparencia de la licitación pública que adelanta la entidad".



El pasado 27 de febrero, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, presentó a inversores extranjeros 12 proyectos estratégicos de infraestructura que serán adjudicados en 2019 y cuyo valor llega a los 10.000 millones de dólares. Una de las obras que dejará trazada la Alcaldía es la construcción de la nueva troncal de Transmilenio sobre la carrera Séptima.



Al respecto, el subdirector general del IDU, William Luzardo, indicó en ese momento que la obra ya se encuentra en su etapa final de licitación y es inminente la adjudicación del proyecto.



Para Luzardo, las obras de infraestructura vial llegarán a beneficiar a unas dos millones y medio de personas que hoy no tienen fácil acceso a medios de transporte público. Además, a juicio de la directora del IDU, "esta es una troncal que trae muchos beneficios para las personas que viven en los extremos y que hoy se demoran dos horas en llegar a sus sitios de trabajo y estudio".



EFE