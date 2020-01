Lista hoja de ruta para modernización de las redes móviles en el país

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, entregó un documento con la hoja de ruta que el país debe seguir para promover el despliegue de redes 4G y expandir la conectividad móvil.



Además de conocer el estado actual de las redes móviles, compararlas con las mejores prácticas internacionales y establecer los posibles escenarios de modernización, se harán parte de la agenda regulatoria 2020-2021.



(Los operadores con mejor velocidad y cobertura).

“Esta hoja de ruta constituye un gran paso para cumplir con el objetivo de modernización del sector TIC, permitiendo llevar mejores servicios de comunicaciones a los Colombianos”, explicó Zoila Vargas Mesa, Directora Ejecutiva de la CRC.



En el diagnóstico hecho, la entidad encontró que, al cierre del año 2018, en 198 de los municipios colombianos no se habían instalado antenas 4G, de los cuales 41 no contaba con ninguna modalidad de tecnología móvil. Sin embargo, se espera que el despliegue de las redes 4G se acelere en los próximos cinco años, como resultado de la subasta del espectro radioeléctrico realizada el pasado 20 de diciembre de 2019.



De acuerdo con la revisión de experiencias internacionales, si bien los demás países han decidido realizar un apagado de redes ya sea de 2G o 3G, se evidenció que en la mayoría no se ha presentado una participación directa del ente regulador en el proceso de modernización de redes móviles.



“La transición hacia una red superior se ha hecho de manera natural y como consecuencia de la iniciativa de los proveedores de red de cada país”, señala el documento.



En Colombia, el tráfico de datos a través de redes en 874 municipios se realizaron a través de la red 3G.



Con respecto a los celulares utilizados, 4 de cada 10 no pueden operar en las redes 4G debido a que soportan tecnologías inferiores.



Asimismo los equipos 2G siguen siendo utilizados y demandados por los colombianos, mostrando una alta proporción en las cifras de importación (20%).



En las tareas definidas, la primera para el trimestre inicial del 2020 es la comparación de la estructura, luego la actualización de las buenas practicas, la digitalización del régimen de protección de los usuarios y para el cuarto trimestre el estudio de condiciones para la adopción 5G.