Lo que piden los operadores en la subasta de espectro

Luego de la publicación del proyecto de resolución del nuevo proceso de la subasta de espectro en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz, el pasado 8 de noviembre, el ministerio de las TIC realizó la primera audiencia del proceso en donde escuchó a los operadores y también explicó las condiciones incluidas en el nuevo proyecto.



(Las reglas para la subasta del espectro dividen a operadores).

“Esta es la continuación de un proceso que hemos construido escuchando a todos los sectores y una oportunidad para demostrar que el compromiso del sector público también es el del sector privado, para que mostremos que todos estamos trabajando por un mismo fin y que este país lo construimos todos”, dijo la ministra Sylvia Constaín.



La resolución definitiva del proceso se publicará a más tardar el 25 de noviembre de 2019, junto con el precio de reserva y el gobierno espera que la subasta de las tres bandas se realizará el próximo 20 de diciembre.



El ministerio señaló que para evitar que el proceso mantenga las diferencias de uso de espectro actuales entre los operadores se hará con medidas diferenciales con aquellos que no tienen participación actual en estas bandas.



El otro es la protección de la competencia y eso se hace con los topes de espectro del decreto 2194 de 2017 tanto en las bandas bajas como en las altas, para incentivar la puja lo que dejarían a Claro y a Movistar con la posibilidad de ampliarse solo en 20MHz en las frecuencias bajas.



MOVISTAR



Entre las observaciones hechas por la compañía al proyecto además de reconocer los cambios y el esfuerzo del gobierno aportaron un estudio sobre la dominancia actual en voz, que sería trasladada por parte de Claro.



“Otro tema que nos preocupa es el formato de la subasta y también pensamos que lo ideal es que se pueda hacer la puja por el total de espectro disponible”, explicó Natalia Guerra, representante del operador en la audiencia.



El otro comentario hecho fue sobre la cobertura que se les va a exigir a los operadores en ciertas localidades del país, pues algunos operadores ya lo garantizan.



CLARO Y TIGO



“Consideramos que el proceso mejora en tanto se contará con mayor información, especialmente la relativa a los precios base de la subasta”, Santiago Pardo, vicepresidente de asuntos corporativos de Claro.



Quien también reiteró la importancia de avanzar con el proceso.



“Esta subasta permite aprovechar los avances logrados con la Ley de Modernización de las TIC, incentiva la competencia y la inversión en infraestructura y llevar los servicios de última generación a millones de colombianos que hoy en día no están conectados”, añadió Pardo.



Tigo también ha mostrado su interés pero no fue posible conocer sus observaciones al proceso actual.