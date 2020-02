Lograr metas fiscales en 2020 será un reto: Fitch

Archivo particular

La reforma tributaria aprobada el año pasado llevará a una caída significativa de los ingresos este año.



(Lea: ‘Clima social en Colombia restringiría alcance de las reformas’)



Esta alerta, que ya había sido confirmada por centros de estudios del país, fue confirmada por Fitch Rating, que agregó que esta situación refuerza la idea de que lograr las metas de déficit fiscal será desafiante.



(Lea: Las repercusiones para Colombia del alza en los precios del petróleo)



“La reducción del déficit estructural puede verse obstaculizado por las consideraciones sociales y políticas”, añadió la calificadora de riesgo en un reporte.



(Lea: Abecé del Imporrenta con la reforma tributaria aprobada)

Allí también se detalla que en el Plan Financiero de 2020 –revelado esta semana por el Gobierno– afirma que se busca lograr un desbalance fiscal de 2,2% del PIB, lo cual, en su concepto, está basado en supuestos optimistas para el crecimiento económico, que el Ejecutivo proyecta en 3,7% para 2020, mientras que Fitch lo espera de 3,3%.



“La Ley de Crecimiento Económico, aprobada por el Congreso a finales del año pasado, contiene varias medidas tributarias, entre las cuales están recortes a los impuestos corporativos y descuentos del IVA en la importación de bienes de capital (...), pero también están incluidos los tres días sin IVA y la devolución de este gravamen a los hogares más pobres”, añadió la calificadora.



Estos últimos aspectos, que fueron incluidos a última hora, minarán aún más el desempeño fiscal del país, según Fitch, que anotó que incluso sin estas disposiciones, alcanzar las metas ya era retador.



“Estimamos que la reforma podría resultar en una pérdida de ingresos calculados en 1% del PIB con las medidas adicionales”, agregó la firma en su reporte.



Y fue más allá al señalar que las cuentas hechas por el Ejecutivo para lograr el balance fiscal, que incluyeron los dividendos de Ecopetrol y el Banco de la República, ayudarán a contener el desempeño fiscal este año, pero se trata de ganancias que no son permanentes y tendrán un impacto en las cifras del 2021 y el 2022.



La calificadora, no obstante, no se refirió a posibles cambios en su nota de Colombia, pero afirmó que continuará revisando las cuentas del país.