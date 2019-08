Los 18 kilómetros entre Villeta y Guaduas se construirían con IP

Estando A menos de seis meses de que se termine el contrato de concesión de la Ruta del Sol I, y esta carretera vuelva a manos de la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentra revisando la estructuración de una Asociación Público Privada (APP)- de iniciativa privada- que fue presentada en el 2014 y que parece ser la salida más viable para construir la doble calzada faltante entre Villeta y Guaduas (Cundinamarca).



Esta porción de carretera, que por la vía existente suma 33 kilómetros de calzada sencilla, nunca pudo ampliarse a los cuatro carriles planeados dada la complejidad del terreno, la inestabilidad geológica de la zona y las afectaciones que trajo la ola invernal del 2011.



Por eso, se acordó un cambio en los diseños iniciales y el concesionario empezó a trabajar en la doble calzada desde Guaduas hasta Puerto Salgar, y no desde Villeta, como se esperaba.



En este escenario, y con la idea de darle solución a los embotellamientos que se forman a la altura del alto del Trigo, en la mencionada calzada sencilla, se ideó el citado proyecto de APP.



Hoy, esa iniciativa de la firma Corredores Viales de Occidente S.A.S., (conformada por Concav, Coherpa S.A.S., MHC y Pavimentos Colombia) continua estando en etapa de prefactibilidad, pero según los planes de la ANI, lo ideal es que sea adjudicada el próximo año, a esta u otra sociedad que califique en el proceso.



Así, luego de los cinco años que se prevé tomaría la construcción, Villeta estaría conectada al corredor de la Ruta del Sol I en doble calzada, entre el 2025 y 2026.



La controversia

Sin embargo, la apertura de esa licitación y por consiguiente, la adjudicación de esa construcción, no ha sido posible hasta ahora por dos razones principales. La primera es que las comunidades aledañas están en desacuerdo con la edificación de un nuevo peajeque según los diseños estaría ubicado en el alto del Trigo.



Y segundo, porque a raíz de la posible habilitación de los 18 kilómetros nuevos, el flujo vehicular se desviaría y la gente ya no tendría que pasar por Guaduas, en la mayoría de ocasiones.



En ese orden de ideas, la vocación económica de la zona tendría que cambiar, pues gran parte de sus actividades dependen directamente del movimiento de los automotores.



Sin embargo, todo indica que la construcción de ese tramo de la vía, con ese trazado particular, es la única opción que tienen las autoridades para poder conectar a Bogotá con la costa en cuatro carriles, que es lo que se lleva planeando desde hace más de diez años.



El principal argumento es que el tramo faltante, a pesar de ser corto, requiere de un alto nivel de especialización para ejecutarse, al tratarse de una zona de alta montaña. Y esa complejidad se traduce en unos costos muy altos que la Nación no puede costear sola.



Según datos de la ANI, la construcción de esa vía cuesta $1,59 billones, “una cifra bastante significativa si tenemos en cuenta que las obras de la troncal del Magdalena (antigua Ruta del Sol II) están tasadas en $3,5 billones, pero en ese caso la segunda calzada se hará en más de 270 kilómetros”, explicó Poldy Osorio, vicepresidenta de Estructuración de la ANI.



Las intervenciones contemplan 40 viaductos y puentes que suman 4,5 kilómetros; dos intersecciones a desnivel en las zonas de Villeta y el Cune y la construcción de siete túneles que miden 3,6 kilómetros en conjunto.



En cuanto a la operación de la concesión, la inversión sería de $2,15 billones, lo que incluye otros tres tramos entre Guaduas y Puerto Bogotá, Puerto Salgar y la antigua vía a Villeta.



La concesión actual está a cargo de la construcción de cinco kilómetros que conectarán la Ruta del Sol I con el nuevo trayecto, iniciando en la intersección San Miguel y culminando en el kilómetro 18, que es jurisdicción del municipio de Guaduas, donde se contempla la construcción de un peaje.



En esa zona, además, este concesionario reporta avances del 82% en el denominado túnel ocho, obra que una vez terminada se conectaría con la nueva vía. Esta intervención específica estaría lista en enero del 2020, a tiempo para la reversión de la Ruta del Sol I.



Por el otro lado, en la conexión antigua entre Villeta y Guaduas, estaría ubicado el polémico peaje que ya había sido mencionado, el cual hace parte del plan para evitar que cuando se acabe la carretera nueva los carros prefieran tomar la antigua para evadir el pago, ya que eso pondría en riesgo la viabilidad financiera.



Frente a esto, la ANI señaló que desde diciembre de 2018 se inició un plan de socialización sobre el peaje con el acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca, “donde se ha evidenciado la disposición al diálogo de la comunidad que entiende la importancia estratégica del proyecto”. Y agregaron que se darían tarifas especiales a las comunidades que se vean afectadas con el nuevo cobro.



Por su parte, Juan Miguel Durán, presidente de Colfecar, precisó que para los transportadores de carga es de vital importancia la realización de la vía nueva, ya que con esto se reduciría en aproximadamente dos horas el tiempo de recorrido.



“Una ventaja significativa para los transportadores sería la reducción de costos en combustible. Sin embargo, es importante tener en cuenta los sobre costos que se tendrían en la vía a ejecutar, que incluiría un nuevo peaje”, señaló Durán.



No obstante, el dirigente destacó que esta es una obra de vital importancia para la economía del país, pues Bogotá y Medellín son las dos ciudades que hacen mayores aportes al PIB.



