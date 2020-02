Ánimos mejoran frente al coronavirus y Wall Street cierra en verde

Wall Street cerró este lunes con ganancias generalizadas en sus principales indicadores en una jornada en la que, igual que el pasado viernes, ha vuelto a esquivar el miedo al coronavirus y ha recuperado parte del terreno perdido en la mayor parte de las sesiones de la semana anterior.



(Lea: El coronavirus sigue infectando a los precios del petróleo)



Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, progresó un 0,51 % o 143,78 puntos, situándose en 28.399,81. El selectivo S&P 500 subió un 0,73 % o 23,40 unidades, hasta 3.248,92, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a importantes empresas tecnológicas, se anotó un 1,34 % o 122,47 enteros, hasta 9.273,40.

Los ánimos parecen haber mejorado en el parqué neoyorquino mientras algunos analistas han aventurado que la pérdida que han experimentado las acciones en Wall Street pueden suponer una ventana de oportunidad para la compra de activos.



Asimismo, también ha ayudado a mantener el verde de la sesión el anuncio del Instituto de Gestión de Suministros (ISM por sus siglas en inglés), que ha informado este lunes de que la actividad en el sector manufacturero estadounidense, una de las preocupaciones frecuentes en Wall Street, se había expandido y no había disminuido, como esperaban los inversores.



La noticia del ISM provocó que Wall Street alcanzase su pico en la jornada de hoy, aunque más adelante volvió ligeramente el temor al impacto a corto plazo del coronavirus de Wuhan en la economía global, lo que ha frenado el ascenso de la bolsa neoyorquina y ha contenido las ganancias.



Sin embargo, este temor es cada vez más escaso en el parqué y, según los expertos, entre los inversores se percibe como que esta crisis sanitaria no hará especial mella en la economía de Estados Unidos.



Así, entre los 30 valores del grupo del Dow Jones destacaron especialmente los avances de Nike (3,08 %), tras la recomendación de JPMorgan de que era un buen momento para comprar sus acciones tras sus pérdidas relacionadas con el coronavirus, Microsoft (2,44 %), Merck & Co (2,22 %), Walt Disney (2,21 %) e IBM (1,77 %).



Nueve firmas cerraron a la baja, con pérdidas notables de Verizon (-2,33 %), Exxon (-2,25 %), que sigue acusando las continuas bajadas del precio del petróleo, 3M (-1,3 %) o Caterpillar (-1,2 %). Por sectores, los más beneficiados de la sesión fueron el de materias primas (2,13 %), el tecnológico (1,32 %) y el de comunicaciones (1,17 %). E



n negativo cerraron solo tres: el energético (-1,34 %) y con pérdidas muy leves el industrial (-0,04 %) y el de bienes esenciales (-0,01 %). En otros mercados, el petróleo de Texas cayó un 2,8 %, hasta los 50,11 dólares; y al cierre de Wall Street, el oro cedía hasta los 1.581 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 1,524 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1059.



EFE