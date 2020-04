‘Los arriendos son el dolor de cabeza para los restaurantes’

Los restaurantes y cadenas de comidas, reunidos Acodrés, dicen que es urgente que el Gobierno medie para frenar el cobro de arriendos en el sector, golpeado por la crisis sanitaria y la cuarentena.



Así lo advierte el presidente del gremio, Guillermo Gómez.



¿Cuál es la principal preocupación ahora?



Si ese tema de los arriendos no se resuelve la quiebra es más que segura para la mayoría de negocios. Insistimos en eso, así el Gobierno saque la disculpa de que ese es un tema de privados. Creo que en este estado de emergencia, tiene la capacidad de legislar sobre determinados elementos que ayuden a moderar la economía. El Gobierno puede ser un garante no solo para los arrendatarios sino para los arrendadores. Vamos a seguir insistiendo en el tema de los arriendos porque eso puede garantizar la supervivencia de los empleos.



¿Cuánto es el arriendo en la estructura de costos?



Es el 15%. Hay cadenas que tienen todos los locales arrendados.



¿Qué dicen los dueños de los locales?



Existe una resistencia a negociar. Estamos documentando los casos porque han dicho que se negocie con los dueños de los locales pero nos encontramos con negativas. Tengo una carta, por ejemplo, en la que inmobiliaria responde que no existe ninguna disposición del Gobierno en lo que respecta a los contratos de arrendamiento o en relación o la suspensión o congelación de los términos de los mismo, por lo cual siguen todos los aspectos convenidos contractualmente. Como gremio no aceptamos el argumento al Gobierno de que es entre privados y esta es una coyuntura excepcional. Estamos pidiendo que intervenga.



¿Qué medida práctica se debe tomar?



Que las aseguradoras solventen los meses que no pueden pagar a los propietarios y que cuando se supere la crisis, retener el impoconsumo para devolver esos recursos, si es el caso.



También está surgiendo la propuesta de promover en los consejos municipales un descuento del predial hasta del 50% para que el propietario de los bienes arrendados, compense los meses que dejan de percibir.



Si el Gobierno no toma cartas en el asunto, la gente comienza a tomar vías de hecho. Todo el mundo va a optar por no pagar y el propietario tendrá que actuar para sacar al inquilino, aunque en condiciones normales haya posicionado el establecimiento con una marca y su buen nombre.



Llamamos la atención del Gobierno de que no sean las vías de hecho las que determinen la realidad económica y que las medidas lleguen tarde. Llevamos 17 días insistiendo para que al final de la crisis todos los negocios se mantengan.



¿Registran cierres?



El lunes empecé a recibir registros de empresas que cierran y empiezan a vender sus muebles porque ya no resisten más.



¿Restaurantes pequeños?



Sí son los pequeños. Los grandes están sosteniendo parte de sus nóminas y de sus operaciones y despachando domicilios.



¿Los domicilios ayudan?



Muy seguramente el Gobierno creerá que con los domicilios se sostienen los restaurantes y eso no es así. Eso es el 30% de las ventas en una temporada normal, como máximo. En estos días de crisis el mejor día fue el domingo y fue la mitad de un día normal. Eso significa que el mejor día que han tenido los restaurantes a la fecha es tener el 15% de sus ventas totales.



¿Qué otros servicios pueden prestar?



Le queremos proponer al gobierno el ‘takeout’ que es el sistema para que las personas puedan ir al establecimiento a recoger su pedido y que lo hagan por plataforma para que no sea sin control. Sabemos que la prioridad es la salud y la idea no es estimular la salida de más gente. Puede ser más seguro para un consumidor porque en el proceso interviene solo el que entrega la comida y el que la recibe. Así como se le deja salir una persona para recibir medicamentos, ir a citas médicas o comprar alimentos básicos, pues que puedan comprar alimentos preparados.



