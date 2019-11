Los candidatos de Ecopetrol para asociarse en piloto de ‘fracking’

Ecopetrol tiene en carpeta el dossier de tres petroleras que serían las candidatas para acompañarla en el desarrollo de los proyectos piloto de fracking en el Magdalena Medio.



Así, mientras la compañía colombiana sigue con los preparativos para realizar esta tarea, estaría estudiando una a una la hoja de vida e historia operacional de la estatal argentina YPF, y de las multinacionales de EE. UU. Chevron y ExxonMobil, para al final escoger a su socia.



Sin embargo, Portafolio pudo establecer con fuentes del sector que mientras el Gobierno Nacional no defina y reglamente los protocolos que definirán las condiciones para desarrollar los pilotos de fracking, la petrolera colombiana no anunciará de manera oficial quien lo acompañaría en la citada tarea.



Así mismo, que el Ejecutivo se está tomando el tiempo necesario para armar la norma con base en las recomendaciones que para tal fin hizo la Comisión Independiente de Expertos, y que la reglamentación de los protocolos estaría definido al finalizar el primer trimestre del próximo año.



Este fue uno de los temas que más se ventiló en los pasillos de la Cumbre de Petróleo y Gas, que se desarrolla por estos días en Bogotá, y en la que se estimó que el primero de los proyectos piloto integrales de investigación (PPII) adelantado por la petrolera colombiana se realizaría a comienzos del tercer trimestre del 2020.



El mismo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, ha señalado que “estos no se hacen de la noche a la mañana, requieren realizar con mucha antelación tareas, que hacen parte del mismo proceso experimental”.



CON EXPERIENCIA PREVIA



La experiencia que ha desarrollado en fracking con el proyecto Vaca Muerta, en el sur de Argentina, es la carta más sólida con la que cuenta la petrolera estatal YPF para participar en el piloto.



Pero lo que más llama la atención de la administración de Ecopetrol es que la técnica del también llamado fracturamiento hidráulico, que se utiliza en el Yacimiento no Convencional (YNC) del citado proyecto, es ambientalmente sostenible, porque ha demostrado que cada uno de los procesos que intervienen en su desarrollo generan impactos mínimos en los ecosistemas.



Así mismo, la eficacia y efectividad de la tarea pedagógica, adelantada por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para enseñar en todos sus detalles como es el desarrollo de un YNC.



“Había mucho temor entre las comunidades por la información difundida a través de las redes sociales. Hay un desconocimiento o falta de información veraz sobre el fracking”, afirmó Pablo Bizzotto, vicepresidente ejecutivo upstream de la petrolera estatal argentina.



Y agregó que a través del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (Iapg) montaron todo un material didáctico al que denominaron el ‘ABC de los no convencionales’.



“Con este material desarrollamos toda una tarea pedagógica, hasta en las escuelas. Programamos visita al proyecto Vaca Muerta con cada uno de los grupos comunitarios, incluso hasta con los que contradecían su desarrollo. Así mismo, se llevaron a los políticos regionales, incluso a los senadores y diputados de la nación”, señaló Bizzotto.



UN VIEJO Y CONOCIDO SOCIO



Otra de las multinacionales hidrocarburíferas que está en la carpeta de la petrolera colombiana es Chevron, cuyo músculo financiero y experiencia en el desarrollo de YNC en EE. UU. la vuelven atractiva a ojos de la administración de Ecopetrol.



Además de la tecnología de punta para el tema del fracturamiento hidráulico en el subsuelo, para la compañía nacional han sido relevantes los resultados de Chevron en el manejo de los temas ambientales, relación con la comunidades, incluso las ONG que están más pendientes del tema.



De igual manera, en el contacto con las autoridades y personal civil. Así mismo, en mostrar los beneficios por el desarrollo de los no convencionales.



“Colombia es un país bendecido con este tipo de yacimientos. La roca que posee es la que generará los recursos en hidrocarburos. Estamos seguros que se presentará un desarrollo muy importante por el tamaño de volumen que existe”, subrayó Marc Pyne, presidente de Chevron Colombia.



Con respecto a una posible participación en un proyecto piloto de fracking, el directivo resaltó que si las condiciones son óptimas para que puedan ser parte del portafolio de la multinacional, se requeriría la parte técnica y fiscal, y reglas claras que ofrezca el Gobierno.



“Estas serían señales óptimas para acceder a bloques no convencionales y desarrollar pilotos. En Colombia todas las condiciones para el desarrollo de los pozos experimentales en no convencionales deben estar dadas. Más en temas de superficie”, dijo Pyne.



INTERÉS POR LOS PILOTOS



La tercera en la lista sería la multinacional ExxonMobil, cuyos voceros han manifestado en diversos escenarios que existe un gran interés por parte de su administración para desarrollar pruebas experimentales de fracturamiento hidráulico.



En una reciente declaración a este diario, uno de sus voceros señaló que la empresa está interesada en participar en los pilotos una vez obtenga los permisos necesarios y existan unas reglas claras para su ejecución”, precisaron los voceros.



La razón por la cual Ecopetrol vería con buenos ojos un asocio con ExxonMobil es que esta compañía realizaría su piloto en el bloque VMM37, cerca al terreno donde la petrolera colombiana realizaría su pozo experimental.



Otra de las multinacionales que el sector no descarta es Oxy, petrolera con quien Ecopetrol es socia para el desarrollo de YNC en la cuenca Pérmica en los EE. UU.



CIERRE DE ACUERDO



Ecopetrol y OXY cerraron el acuerdo de inversión en la Cuenca Pérmica en EE. UU. Para la adquisición de la participación y el cierre de la transacción, la petrolera colombiana hizo un pago inicial aproximado de US$876,5 millones correspondientes al 50% del valor total de la transacción, es decir, US$750 millones, y de alrededor de US$126,5 millones correspondientes al gasto estimado de inversión en actividad y plan de desarrollo de 2019, desde la fecha efectiva del Joint Venture definida entre las partes el pasado 1 de agosto. En la zona existen dos taladros en operación; y dos pozos han sido perforados y se encuentran en etapa de completamiento, de los cuales se espera contar con la primera producción hacia finales de 2019.