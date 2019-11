Los desafíos del Gobierno para reactivar el transporte multimodal

Archivo particular

Mientras Alemania inaugura su primera autopista eléctrica para camiones y transporta cerca del 80 por ciento de la carga por el río Rin, Colombia apenas puso en marcha la primera operación multimodal entre Cartagena y La Dorada. Esa es una muestra del camino que aún le queda por recorrer al país en temas de transporte y logística, pero que significa un gran avance en la promoción de este tipo de operaciones para el mejoramiento de la competitividad del país.



Un trabajo que no es fácil dado lo intrincado de la geografía del país, sin embargo, ha sido destacado por el Foro Económico Mundial en su más reciente informe de Competitividad Global 4.0, que evalúa y clasifica el panorama de competitividad de las naciones, donde Colombia se ubicó en el puesto 57 entre 137 economías. Una mejora de nueve posiciones respecto al 2018.



Edgar Higuera Gómez, Gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Anadi, explica que el plan del entre privados y Gobierno es que los costos del transporte bajen hasta un 40 por ciento usando el ferrocarril y el río.



“Como estamos iniciando, los costos se han bajado un 17 por ciento, pero la expectativa es que se reduzcan un 30 o 40 por ciento en un año. Esa es la parte importante” asegura y comenta que con el inicio de la operación intermodal se tomó una decisión básica: tomar el corredor férreo que existe entre Santa Marta y La Dorada y poner un servicio integrado que sale todos los viernes con una capacidad cercana de 800 toneladas, que irá creciendo a medida que la carga vaya mejorando.



El Banco de Desarrollo de América Latina resalta que entre las bondades de la intermodalidad está que, por ejemplo, para transportar 1.600 toneladas por vía fluvial se requiere una barcaza y por modo ferroviario 40 vagones de 40 toneladas, mientras que por carretera se necesitarían 80 camiones de con capacidad de 20 toneladas.



En ese sentido, Higuera señala que aún quedan muchas cosas para sacar adelante, como el número de locomotoras, el número de equipos para mover vagones, la coordinación entre los puertos y la llegada.



“El primer desafío del Gobierno es invertir más en el ferrocarril, el segundo es que lleguemos a un acuerdo para incentivar que la carga se traslade a los medios intermodales masivos”, dice Higuera y agrega que cuando se maneja la carga por carretera hay mucha congestión en las vías, hay mayor contaminación por el consumo de combustible y hay mayor accidentalidad; además que las carreteras tienen una capacidad de mantenimiento mucho menor.



Mientras que para el presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Miguel Durán Prieto, el tema tiene que pasar además por la necesidad de incorporar más tecnología y fomentar su uso. “He aquí la necesidad de no solo articular logísticamente a dichos actores sino también generar una institucionalidad con visión logística. Producto de lo anterior, tendríamos menores costos, mayores eficiencias y en general un país realmente competitivo”, afirma.



Durán también sostiene que el Gobierno debe reforzar los temas de enturnamiento, patios de contendores, restricciones vehiculares, vías de acceso a las ciudades o vías perimetrales y utilización de bitrenes, por ejemplo.



Y agrega: “tenemos conocimiento del importante nivel de eficiencia y de economía que su desarrollo implica y sabemos que el Gobierno ha venido trabajando en ello hace años, a nivel de política pública pero fundamentalmente en la mejora de la infraestructura existente a nivel férreo y fluvial, así como en la garantía de mantener los niveles de navegabilidad necesarios para poder efectuar una planeación de estos servicios de forma consistente y efectiva.



Finalmente, Higuera precisa que con la entrada de Colombia a la Ocde “el mundo ve al país apto para hacer inversiones” y por esa razón el Gobierno tiene que tomar la decisión de tomar un modelo gerencial para que coordine todas las normas y medias con el fin de que el costo país disminuya.



“El uso de nuevos equipos de transportes también es importante, el uso de vehículos combinados de carga, que permite que una tractomula arrastre dos remolques. La pregunta es por qué en la economía naranja no desarrollamos el uso combinado de transporte que nos permita menor contaminación y transportar mayor volumen de carga en las vías de doble calzada”, puntualiza.





