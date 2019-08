Los Llanos Orientales, el foco de la reactivación petrolera

En el cuarto de hora que vive actualmente el país por cuenta de la reactivación petrolera, Ecopetrol le está metiendo el acelerador al desarrollo de su operación en los Llanos Orientales.



La petrolera estatal avanza con 26 grandes inversiones en los departamentos de Meta y Casanare con montos que pueden llegar a los US$4.000 millones hasta el 2021. Falta establecer la distribución de los montos en la operación para producción de hidrocarburos, así como para los proyectos de energía renovable.



Así, esta región se convierte en el foco de la redinamización de la industria hidrocarburífera en todos sus eslabones, desde la producción de crudo hasta la generación de energías renovables.



Se trata de proyectos que podrían aportar unos 200.000 barriles de petróleo por día (bpd) durante la próxima década, con una reducción de 8.760 toneladas de CO2 equivalentes por año. Es decir, llevarían a mantener la producción en más de 400.000 bpd, principalmente de crudo pesado y gas natural, para algunos campos maduros y en etapa de declive en Meta y Casanare.



“Las nuevas inversiones permitirán no solamente compensar la declinación natural de los campos, sino incrementarla y contribuir así a cumplir las metas de Ecopetrol, entre las que se cuenta llegar a estar entre 750.000 y 770.000 bpd en 2021, de mantenerse un precio del Brent cercano a los US$65 por barril”, precisó uno de los voceros de la petrolera.



LAS TAREAS

A las campañas de perforación y completamiento de pozos en Rubiales, Caño Sur, Castilla, Chichimene y Apiay se suman infraestructura de troncales mecánicas y eléctricas, obras para el manejo integral de fluidos totales, así como la generación de energía solar, aprovechamiento de gas del campo Chichimene para la generación de energía y de los derivados del gas en el campo Cupiagua.



Así mismo, en el campo Rubiales, el más importante del país, Ecopetrol tiene en marcha un plan que contempla la perforación y el completamiento de 705 pozos en 175 clúster, más 94 pozos pilotos con sus facilidades, infraestructura de troncales mecánicas y eléctricas, y el incremento de capacidad de tratamiento y disposición adicional en 420.000 barriles de agua de producción por día, así como cinco pozos inyectores.



Entre tanto, en el campo Castilla, el segundo con mayor producción en el país, se adelantan obras como la Estación Castilla 3, que permitirá disponer de nuevas facilidades para la deshidratación, medición y despacho de 30.000 bpd y la clarificación de 600.000 barriles de agua por día, cumpliendo los requerimientos de calidad para reinyección.



En ese mismo campo se tiene en marcha una campaña de perforación de 118 pozos para mejorar el volumen de extracción de crudo. Y con el mismo objetivo, se adelantan trabajos de inyección de agua para mejorar la etapa de recobro secundario.



“A esto se suma una campaña de work over para mejorar la tasa de producción en los pozos existentes, disminuir la declinación de los niveles de producción y tener mejoras en la incorporación de reservas”, destacó una de las fuentes de la petrolera.

Mejorar recobro



EN CRUDOS PESADOS

En el campo Chichimene, destacado por su producción de crudos pesados y extra pesados, la petrolera colombiana realiza inversiones para el desarrollo secundario del campo, enfocadas en aumentar el factor de recobro. Estos trabajos incluyen: facilidades de tratamiento de agua, líneas y pozos inyectores.



Este campo también será generador de energía y, para ello, sacará provecho del gas que se produce en sus operaciones. Esto permitirá reducir la quema de gas en la TEA de la estación, con efectos en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.



Entre los proyectos para Caño Sur, vecino de Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta, están la construcción de una facilidad para el tratamiento de fluidos o CPF con capacidad para 475.000 barriles de fluidos por día, perforar y completar 246 pozos productores y ocho pozos Disposal, construcción de troncales de inyección de agua, sistema de recolección de fluidos, y un sistema de distribución eléctrica.



APIAY RENACE

En Villavicencio, los técnicos de Ecopetrol adelantan proyectos para desarrollar el área norte del campo Suria, que tuvo su renacer luego de la perforación del pozo Saurio 2, el cual permitió observar una alta proyección de producción y amplió la frontera estructural del yacimiento, lo que llevó a incorporar más barriles de reservas en el activo Apiay.



Al respecto, una de las fuentes de la petrolera precisó que en “este campo también se desarrolló un piloto de inyección de agua en tres pozos del área Suria y ahora se expandirá al resto del campo por medio de 6 pozos inyectores adicionales para habilitar 9 patrones en las zonas más prospectivas del campo”.



Y agregó que Apiay también sigue buscando mejorar la tasa de producción en los pozos existentes, por medio de trabajos de work over en donde se observa que la producción está declinando muy rápido y que puede tener mejoras en la producción e incorporar reservas.



Por su parte, en Casanare, Ecopetrol está a punto de poner en marcha la planta de estabilización de condensados del campo Cupiagua. Se trata de la segunda fase de la planta de gas que opera la empresa en el municipio de Aguazul.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio