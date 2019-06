Los nuevos retos de la CAN al cumplir 50 años

Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Convertir a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en un organismo dinámico, ágil, activo y moderno que se acerque mucho más al ciudadano y le demuestre sus beneficios, adaptarse a las tendencias y nuevas formas de mercado y de consumidores, buscar nuevos mercados tanto intracomunitarios como extracomunitarios y equidad de género, son algunos de los retos que se ha impuesto el colombiano Jorge Hernando Pedraza, como nuevo secretario general del organismo desde enero pasado.



Con esto, asegura Pedraza, se cumple el mandato del organismo, fundado hace 50 años, de proveer bienestar para todos los integrantes del bloque, que estos momentos integran Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, ya que Venezuela lo abandonó hace unos años.



Pedraza explicó que la otra tarea es la búsqueda de destinos de exportaciones más allá de Estados Unidos, la Unión Europea y China, facilitando que las empresas de la región puedan producir y vender más a estos países como a otras naciones.



El secretario general de la CAN afirma que otra de sus prioridades es impulsar y facilitar el trabajo de las pymes y mypymes, que generan más el 60% del empleo que se produce dentro del bloque teniendo un impacto directo con la generación de empleo en las comunidades en donde se desarrollan.



Así mismo, también se trabajará en la interconexión eléctrica con el fin de proveer seguridad energética para el bloque.



También con todo lo que tenga que ver con lo digital: como la transformación, la economía, la innovación, comercio y tecnologías de la información para incrementar la productividad en el bloque económico.



Pedraza subrayó que en la última reunión de los presidentes de los países miembros de la CAN, estos le dieron una enorme importancia a la minería ilegal, mal que aqueja a todos los miembros, ya que se constituye en una fuente de desestabilización con efectos negativos en lo ambiental, tributario, social e institucional, debido a la criminalidad que conlleva.



El directivo destacó que se acabó de aprobar la decisión 833 mediante la cual se facilita el desarrollo del sector industrial de la cosmética en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización, pasando por el transporte y el mercadeo. Con esto se espera ampliar el número de países a los cuales se exporta esta clase de productos, que actualmente se ubica en unos 30.



De la misma manera, está a punto de aprobarse la eliminación gradual del roaming para teléfonos móviles en todo el bloque económico, con el cual se beneficiarían los 110 millones de ciudadanos que habitan en el mismo. Esta se implementaría de manera gradual desde el año entrante por un periodo de tres años hasta llegar a cero.



A la CAN también pertenecen como países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con España como país observador.