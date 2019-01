Los pasos que faltarían para blindar el comercio exterior

En los últimos años, las certificaciones se han vuelto un aliado importante en la cadena de suministro del comercio exterior nacional, dado los altos costos, la multiplicidad de trámites y la extensión de tiempos.



Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer, si se tiene en cuenta el hecho de que México ya va llegando a las 900 compañías con la figura de Operador Económico Autorizado (OEA) –que es un sello de confianza que permite menores revisiones e inspecciones por parte de las autoridades, luego de pasar por altos estándares de seguridad–, mientras que Colombia cuenta con unas 70 empresas con este sello. Esto, a pesar de que la certificación como OEA existe en Colombia desde el 2011.

Paralelo a este sello, está la certificación BASC, que es una alianza empresarial, sin animo de lucro, que propende por un comercio internacional seguro. Luis Benjumea, director ejecutivo de BASC en Colombia, dijo que “es una plataforma para la implementación, mantenimiento y mejora del OEA”. De igual manera, Benjumea aseguró que una empresa con sello BASC, está en un 60% avanzado en su objetivo de convertirse en OEA.



(Lea: Nueva prioridad con EE. UU. giraría hacia lo laboral)



Sobre los pasos que faltan para blindar el comercio exterior del país, es importante la radiografía que tiene BASC en cuanto a 1.300 compañías que cuentan con su certificación. Según sus cifras, resalta que un 27% de sus clientes son exportadores, 19% transportador de carga y 16% servicio de vigilancia y seguridad privada.



“Precisamente uno de los eslabones más débiles de la cadena es el de carga, porque la mercancía puede ser contaminada por grupos delincuenciales o de narcotráfico. Al estar más expuestos, buscan certificarse y blindarse más”, explicó Benjumea, quien añadió que están buscando una alianza con Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística), para sumar actores de este eslabón.



Otro de los puntos fundamentales para que el país crezca en seguridad referente al comercio exterior es poder incluir más partes de la cadena con compañías con figura OEA. Recién esta semana se conoció que AciCargo fue la primera agencia de aduana que obtuvo el sello OEA.



(Lea: El 2018 cerraría con un déficit comercial similar al del 2017)



Carlos González Bassi, presidente de AciCargo, aseveró que “lo que se viene para Colombia es una revolución con este tema de las agencias de aduana con OEA. Esto representa un voto de confianza para nuestra compañía, unas oportunidades de eficiencia, rapidez, ahorro, mitigación de riesgo, trazabilidad de las cargas y, obviamente, una chance para eliminar el grave flagelo que está atacando a las empresas colombianas, como es hoy el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo”.



Luis Benjumea de BASC aclara que “el riesgo no se elimina, sino que se minimiza. El Ctpat, entidad estadounidense que expide el sello del mismo nombre y que es similar a la figura OEA, aseguró en un estudio que las empresas invierten aproximadamente 80% de los recursos en la seguridad interna, pero 75% de los riesgos están de la reja hacia afuera”.



(Lea: Los tres ‘disgustos’ comerciales de la Unión Europea con el país)



Asimismo, el presidente de AciCargo insiste en que “hay organizaciones delictivas que van a querer acercarse a los OEA, porque pensarían que los revisan menos y van a estar más tranquilos. Pero no, al acercarse a nosotros van a estar más expuestos”.



Otro punto clave para que más compañías se animen a ser OEA es la suscripción de unos acuerdos de reconocimiento mutuo entre aduanas; en este sentido, el país tiene hasta el momento pocos avances. “Colombia tiene dos o tres de este tipo de acuerdos, donde está incluida la Alianza del Pacífico. Pero no hay uno firmado con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Vamos a pedirle al Gobierno que suscriba lo más pronto posible ese acuerdo de reconocimiento mutuo, porque así lograríamos que las cargas de nuestros exportadores tengan menos revisiones, sean mucho más ágiles en los procesos aduaneros”, afirmó González.



En términos prácticos, el presidente de AciCargo dijo que, con la figura OEA, los empresarios exportadores se estarían ahorrando por lo menos entre 800 y 1.200 dólares por contenedor inspeccionado y casi un día en trámites.



Por otro lado, un reciente análisis de Analdex advierte que “en la medida que la Dian implemente con los demás operadores de la cadena logística este tipo de iniciativas, el OEA tomará mayor relevancia, al blindar la cadena entre quienes mayor responsabilidad tienen dentro de un proceso de importación o exportación como son las agencias de aduanas, las sociedades portuarias o el transportador terrestre”.



En esta misma línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, indicó que “la figura OEA nos permite ser mucho más competitivos en materia de comercio. Parte de lo que se ha trabajado con este sello es poder tener menores costos de transacción y menos revisiones e inspecciones, con el fin de facilitar y abaratar el comercio. Es indudable que esto va en la dirección correcta de bajar costos de transacción en Colombia”.



Por último, un documento de Analdex puntualiza que “nuestras compañías se encuentran en la carrera por completar aquel cuarto de milla que les permita visibilizar sus buenas prácticas frente a la seguridad de la cadena de suministro, beneficiarse de las actuaciones y buenas prácticas que la mayoría mantienen y desarrollar un modelo que les permita incrementar sus niveles de competitividad en el mercado.



Y concluye: “Es hora de pensar que ser OEA es una necesidad, no solo por un tema reputacional, también por los beneficios y tratamientos especiales que consagra la regulación aduanera y de comercio exterior”.



CONGRESO MUNDIAL DE BASC



El 19 y 20 de septiembre de este año se llevará a cabo el Congreso Mundial de BASC en Cartagena, con el tema central ‘Confianza y gestión de riesgo: la ruta de la seguridad y la competitividad’. Allí harán presencia actores como la Dian, el Ministerio de Comercio, la Polfa y la Policía Antinarcóticos, al igual que gremios aliados como Analdex, Fitac, Andi, entre otros. Igualmente, llegarán representantes de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y se espera que el presidente Iván Duque pueda asistir al evento. “Este encuentro es muy importante para nosotros con el fin de poder seguir sumando más empresas a la certificación BASC. Colombia es uno de los países más importantes para la organización, dado que ya contamos con 1.300 clientes acá”, dijo Benjumea.



Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres