Los planes de la CAN para elevar las exportaciones

De los datos que dejó el crecimiento de 6,2% en las exportaciones nacionales durante febrero revelado la semana pasada por el Dane, el aumento de las ventas a los países de la Comunidad Andina (CAN) fue uno de los puntos más relevantes.

Para el total de las naciones que, junto a Colombia componen esta organización (Ecuador, Perú y Bolívia), las ventas externas alcanzaron un incremento de 34,2% en el segundo mes de este año, y de 9,5% en el bimestre enero-febrero. Esto estuvo explicado por la venta de vehículos para el transporte a Ecuador, azúcar hacia Perú y polímeros a Bolivia, principalmente.



El resultado no pasó desapercibido, y a un mes de que la CAN celebre sus 50 años, el secretario general de esa organización, Jorge Hernando Pedraza, manifestó que la idea es “continuar estimulando la industria y el proceso manufacturero entre los cuatro países”.



El funcionario reveló que dentro de los trabajos que se adelantan para que crezca el comercio entre los países que hacen parte de la CAN, se encuentran un proyecto para eliminar los cobros de roaming internacional, así como una serie de acuerdos para hacerle frente a la minería ilegal y la implementación de medidas para la unificación del transporte de carga.



De otro lado, en cuanto a un posible golpe del ‘brexit’ a las exportaciones colombianas, Pedraza manifestó que no se prevé mayor impacto. “Aspiramos a que las cifras de comercio exterior se mantengan a pesar de esto”, aseguró, destacando la posibilidad de volver a suscribir los acuerdos bilaterales con el Reino Unido.



El año pasado las ventas externas de la CAN al mundo sumaron US$119.500 millones y la idea es que “crezcan un 10% este año”, destacó Pedraza.