Requisitos para obtener una licencia para cultivar cannabis medicinal

El abogado Juan Cárdona, Biz Latin Hub, habla sobre los requerimientos, tiempos y dificultades que encuentran las personas que aplican por licencias para el cultivo de cannabis, en el cual el país está recibiendo una fuerte inversión extranjera y se puede convertir en potencia mundial, de acuerdo a los expertos.



¿Cómo es el proceso para adquirir una licencia para cultivar y procesar cannabis medicinal?



Eso depende del tipo de cannabis que se desea distribuir. Hay una variedad que es sicoactiva alta en THC, y la no sicoactiva que es de mayor porcentaje de CDB. A partir de esto se deben seleccionar las licencias a la que se va aplicar.



Hay protocolos de seguridad y planes de exportación para garantizarle al gobierno que no se va a destinar el producto con fines ilícitos y se garantice el uso medicinal del producto.



También hay que gestionar otra licencia con el ministerio de Salud, que es la de fabricación de derivados, la cual permite tomar la flor seca del cannabis y a partir de ella extraer diversos componentes, muchos de ellos con potenciales usos en la industria farmacéutica para la salud del ser humano.



¿Cómo está la legislación en Colombia respecto a la de otros países?



La legislación colombiana es bastante completa en cuanto al cannabis medicinal. Hay una ley y a partir de ella tenemos decretos reglamentarios y resoluciones que aterrizan en la práctica toda la normatividad del cannabis, de la que participan el ministerio de Justicia, el de Salud, el ICA, Invima y la policía entre otros.



¿Qué recomendaciones le da a los que van a solicitar las licencias?



Tener muy estudiado el terreno en donde se va a hacer el cultivo, que debe ser en una ciudad principal o muy cerca de ella, que no tenga restricciones por temas de ordenamiento territorial, no presencia de desplazamiento forzado. Una revisión jurídica del título en donde se va a llevar a cabo el cultivo.



En la parte técnica contratar profesionales capacitados para que los asesoren en el tema de plan de cultivos, exportaciones, seguridad y agrónomos para que el proyecto sea eficiente.



¿Cuánto se demora el Gobierno en expedir las licencias?



El Gobierno está aprendiendo del sector y actualmente se demora entre 6 y 8 meses siempre y cuando se reúnan todos los requisitos de la ley.



¿Hay trabas que se pueden evitar en el proceso?



Lo que más consideramos que hace falta es compromiso interinstitucional y personal más capacitado. Que haya un volumen suficiente de funcionarios para atender la demanda de licencias que se están presentando: más agrónomos, abogados, expertos en salud y regulación.



Pero también las personas que aplican para las licencias debes saber más sobre las normas porque se ha evidenciado que están aplicando a licencias personas que no tienen ni la capacidad económica ni técnica para desarrollarlos.



Cultivar cannabis requiere profesionalismo, investigación, proceso de montaje, no es algo que se pueda hacer improvisadamente. Hacen falta expertos tanto en el Gobierno como entre los que aplican a las licencias.



¿Cuáles son los costos de la licencia?



Alrededor de 30 millones de pesos, más otros gastos mientras se tramita, más un valor anual. Todo se puede pagar en cuotas. También se deben pagar abogados, consultores, agrónomos, técnicos, etc.



Actualmente los empresarios locales se están uniendo con compañías extranjeras por lo que está llegando inversión, tecnología y 'know how'. El proceso es eminentemente científico e industrial.



El montaje de una planta industrial puede costar millones de dólares, lo cual se puede demorar hasta año y medio para que comience el proyecto.



¿Cuál es el principal problema que enfrentan en la actualidad?



Con los bancos ha sido complicado porque tienen muchos controles, como barreras para permitir la entrada de capital al país al momento de traer la inversión y no abren cuentas hasta que no se tengan las licencias, pero no entienden que en ese momento para tener la licencia ya hay unos gastos importantes en temas de infraestructura, la aplicación y pago de consultores.



Se necesita más interlocución entre el Gobierno y los bancos para que apoyen esta naciente industria que genera empleos y nos puede convertir en potencia a nivel mundial.