‘Los robots solo hacen trabajos aburridos’

Las tareas rutinarias y aburridas para los seres humanos son cosa del pasado: las empresas pueden impulsar su productividad, el bienestar de sus empleados y su relación con los clientes a través de la inteligencia artificial, y los trabajos aburridos se los pueden encargar ahora a los robots.



Estas estrategias permiten, entre otras cosas, que empleados y colaboradores se enfoquen en problemas más complejos, tener más tiempo para ser creativos y reforzar sus habilidades.



Así explica el híbrido presente de las compañías Manish Sharma, CEO global de Operaciones de Accenture.



¿Desde dónde se deben generar los cambios digitales en las empresas?

Desde la formación, las escuelas deben incluir todas las competencias que ya se usan en el mundo laboral y establecer esas herramientas desde el currículo formativo, así las personas ya tienen idea de analíticas, inteligencia artificial y optimización.



Lo que yo he visto en India, por ejemplo, es que al tener esto en la formación, esas características se desarrollan más fácil y es la manera más sencilla de tener el talento calificado en los cargos.



Lo otro, es que las empresas deben estar listas para hacer este viaje; a algunas les toma menos tiempo y lo hacen muy rápido de forma natural y, a otras, les puede costar años asumir y tener esta inteligencia híbrida que es: automatización, inteligencia artificial y analíticas, en un modelo fluido de empresa.



En Colombia el trabajo puede ser así y desde nuestra perspectiva podemos traer al país centros de excelencia y de innovación para hacerlo, y replicar lo que ya tenemos en otras partes del mundo acá.



¿Qué características tienen estos centros?

Primero, tienen las principales tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y analítica de datos.



En segundo lugar, deben tener a las personas mejor capacitadas en estos temas para poder ofrecer a empresas o gobierno y a clientes los mejores talleres y workshops personalizados, tanto de innovación como temáticos, donde mostramos las posibles transformaciones a través de nuestras demos, herramientas, soluciones y capacidades del centro.



También lo usamos con un sitio de design thinking, en el que los diversos equipos que participan se sientan a pensar soluciones y, junto con nuestros trabajadores, llegar a las soluciones más acertadas y así poder crear el futuro.



Los humanos deben ser creativos y pensar en los desarrollos, ¿entonces qué hacen los robots?

Los trabajos aburridos, los rutinarios, esos son los que deben hacer. Estos no son solo tareas u órdenes, sino trabajos completos.



Las personas, en todo lado son muy inteligentes, se están formando, son educados, pueden hacer las cosas mejor cada vez, entenderlas y, por eso, los robots se encargan de los demás trabajos; los seres humanos están para supervisar los resultados, no hacerlos.



Todos queremos trabajos distintos, divertidos, que sean un reto, que nos apasionen , nos lleven a mejores lugares y nos desarrollen como mejores personas, que nos ayuden a ser más productivos y lograr las metas. Por eso no vamos a hacer el trabajo de los robots, ni ellos el nuestro.



¿Cómo ve ese proceso en Colombia, cuánto nos tardaría hacer el viaje?

Nosotros hemos podido ver a muchos clientes y sabemos del interés del Gobierno de mejorar la productividad, pero eso va a depender del entusiasmo que le pongan las empresas.



Yo siento que las personas están listas, están educadas, preparadas, se capacitan para tener un mejor trabajo y para hacer mejor las cosas.



Los países de la región pueden tener la delantera en este caso, pero Colombia puede fácilmente dar el salto que se requiere porque su talento está listo.



¿Qué es lo que está necesitando el país en productividad?

Realmente, esto no tiene que ver solo con Colombia, sino con el mundo.

Las personas deben ser más productivas, porque si las cosas deben ser disruptivas y diferentes, requieren de un cambio radical. Acá es cuándo yo digo que la innovación del hoy es la comodidad del mañana.



Si la industria de Colombia quiere sobrevivir, ser un gran modelo de exportación y un punto de referencia, debe innovar todo el tiempo, dejar los trabajos aburridos a los robots y los inteligentes para las personas.



Así el país puede hacer la diferencia, crecer, exportar, atraer inversión, talento y todo lo que quiera tener.



No necesitan de nada más, sino de empezar; sin querer hacer las cosas no se podrá avanzar. Nosotros queremos ayudar e impulsar el tema, pero todavía estamos discutiendo la cifra con la que llegaremos y empezar a tener este futuro acá.



¿Cómo está el modelo de centros de innovación en la región?

Tenemos algo más de 8.000 personas trabajando en América Latina, en Brasil, Argentina y Costa Rica. Vemos que en Colombia hay una gran oportunidad y pensamos que puede ser el siguiente punto clave en las áreas inteligentes.



Por eso queremos tener un alto número de inversiones y clientes para traer los centros con mucha capacidad para generar muchos nuevos empleos.



La inversión la hace Accenture, pero debe existir un interés de las empresas locales para aprovechar estos sitios y que realmente cobre relevancia local.



No nos limita si es una empresa privada o el Gobiernos, o las alianzas publico privadas.

Nuestros centros no tienen menos de 800.000 personas, si conseguimos la base local de empresas que deseen caminar en esta dirección de operaciones inteligentes podríamos tardar de 6 a 8 meses en llegar al país, en empezar a capacitar a las personas y en lograr avances.



Con esto garantizaríamos una fuerte mejora en productividad, enfoque del negocio y fácilmente poder alcanzar a los países en los que ya estamos.