Economía: manjar que indigesta

it's the economy stupid! La histórica y contundente frase del ex presidente Bill Clinton dicha para significar que la situación económica ha sido el foco del discurso político abiertamente populista, basado en prometer logros difíciles por no decir Imposibles de cumplir.



En unas 800 palabras trataré de resaltar algunos de los ingredientes y preparación de los diferentes menús, que presentados por estos falsos o peor aún, perversos gourmets, justifican plenamente el presente título.



ADAM SMITH



Gracias a su obra magna La riqueza de las naciones fue denominado como el “Padre de la Economía”, su principal aporte teórico fue concretar el libre juego del mercado, dado que las fuerzas de oferta y demanda encuentran su propio equilibrio, máxima que posicionó su célebre símil de la “Mano invisible”.



En consecuencia surgió el pensamiento económico basado en la propiedad privada e iniciativa particular, denominado Liberalismo Económico, pues no consideraba necesaria la intervención del Estado en la actividad económica, reduciendo su papel al de garante de las reglas del juego.



Toda la teoría liberal fue debidamente complementada por autores célebres como David Ricardo -entre otros-.



DAVID RICARDO

Además de su gran teoría de las Ventajas Comparativas, que permite a un país producir más barato determinado bien que a otro, principio básico del comercio exterior, Smith. Complementó aduciendo: el éxito dependía de que el valor creado por el trabajador siempre fuera mayor de lo que se le pagaba en salario.



Esto es mantener los salarios bajos, que apenas les permitiera a los trabajadores subsistir y perpetuar su clase de pobres, pues de no ser así se pondría en peligro todo el edificio de la sociedad industrial.



Aseveraciones matemáticas en pro del capitalismo, que constituyen una lógica indiscutible, pero ante el escrutinio social, se consideran exageradamente discriminatorias y excluyentes. Esto motivó el insumo argumentativo de Marx.



KARL MARX



Apoyándose en el modelo de Ricardo, construyó su propia doctrina económica, que plasmó en el documento: El Capital, allí concreta que sólo el trabajo del obrero produce valor, dando lugar a la plusvalía, aquella parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital.



Todo esto abonaba la lógica de lucha de clases que subyace entre explotadores y explotados. Finalmente pronosticó que la tendencia al descenso de las tasas de ganancia propiciaría el virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa y la consecuente revolución que daría paso al socialismo.



Marx estuvo a muy poco de demostrar todo lo anterior, con la gran depresión originada en el crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y la altísima probabilidad del colapso capitalista. Pero se atravesó el presidente Roosevelt, quien impuso el New Deal, basado en las ideas de Keynes.



JHON MAYNARD KEYNES

Con su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, desafió el paradigma económico dominante, pues demostró que el Estado no solo interviene, sino que impulsa a la economía, sin desvirtuar el principio filosófico del Liberalismo.



El ingreso total de la sociedad puede ser aumentado, mediante el gasto del Gobierno, que incrementa el consumo y/o la inversión, por el efecto multiplicador implícito en los nuevos conceptos de Oferta y Demanda Agregadas y/o Macroeconomía.



Con el tiempo, tales “herejías económicas” fueron más aceptadas, al punto que su teoría gobernó el mundo capitalista por medio siglo hasta la aparición del Neoliberalismo. No obstante, su gran lucha como pensador fue encontrar un equilibrio en las relaciones de producción.



Tales postulados motivaron a otros autores como Nash a investigar modelos basados en filosofías independientes de cualquier justificación utilitarista y/o del egoísmo racional.



JHON NASH

Concretó su famosa Teoría de Juegos al cometer un pecado capital, poner en duda uno de los principales postulados del Padre de la Economía, “el ser humano siempre busca ganar a toda costa, si toda la sociedad actúa así, indudablemente tendremos una sociedad ganadora”.



El concepto “Ganar Perder” derivado de la frase de Smith es válido hasta cierto límite, pues el ganador será en cuantía igual a la que aporta el perdedor, acción que refleja una suma algebraica igual a cero; Es decir, no crece la economía.



Nash mediante su innovadora teoría demostró matemáticamente que el concepto “Ganar Ganar”, se logra cuando existen coincidencias de objetivos y estrategias entre contendores, empezando por ceder en sus posturas, ambos culminan el proceso sintiéndose y siendo efectivamente ganadores.



Finalmente la teoría de juegos permitió entender y consecuentemente darles herramientas de control a las autoridades pertinentes para enfrentar mercados oligopólicos.



CAMBIOS DE MENÚ

La cronología del desarrollo económico basado en la parte oferente pasó del Feudalismo de las “Ciudades Estado” de la Edad Media a “Naciones Estado”, que impulsaron la revolución industrial, luego la crisis energética originó las “Regiones Estado” basadas en la Cibernética.



Ahora la globalización económica, dio lugar al concepto universal de empresas Transnacionales, en ocasiones más influyentes que el mismo país donde desarrollan sus mercados.



Miguel Celis García

Profesor Universitario, Conferencista en Desarrollo Empresarial