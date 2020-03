Mantienen blindado al Urabá contra el hongo fusarium

Augura ha implementado medidas de bioseguridad en las fincas productoras de banano y en los 12 puestos de desinfección instalados en las vías comunales de la región de Urabá y 2 más en el departamento de Magdalena.



(Lea: ‘Tendremos laboratorio para tratar las amenazas al banano’)



Con estas medidas se busca evitar la llegada del hongo fusarium raza 4 tropical a la región productora de banano número uno del país, desde donde se exportan anualmente más de 60 millones de cajas de banano a Europa y Estados, entre otros destinos, y se generan 25 mil empleos directos y 75 mil indirectos.



(Lea: Minagricultura habla sobre hongo que tiene en alerta a los bananeros)

El gremio le informó de los avances en su tarea de controlar el fusarium al presidente Iván Duque, trabajo derivado de los avances del convenio 070 ICA - Augura.

“Augura se ha concentrado de forma prioritaria en evitar la propagación del hongo fusarium raza 4 tropical.



(Lea: Más controles para prevenir propagación de hongo en cultivos de banano)



Trabajamos articuladamente con el Gobierno Nacional, con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Agricultura, con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Agrosavia, los demás gremios y nuestros afiliados.



Hemos reforzado las medidas de bioseguridad, capacitado a más de 25.000 personas, en más de 800 fincas en Urabá y Magdalena, que equivale a más de 37.000 hectáreas. Adicional, hemos sensibilizado alrededor de 33.000 personas de la comunidad”, afirmó el presidente (e) de Augura, Emerson Aguirre.



Hasta el momento la inversión conjunta supera los $4.500 millones de pesos.

“Para nosotros como gremio es muy importante trabajar articulados con las entidades del Estado, los productores, las comercializadoras, los demás gremios, todos los actores de la agroindustria y con la comunidad.



Es un compromiso de todos evitar la llega de la enfermedad a otras regiones productoras de banano y plátano del país. Hay que recordar que el hongo se encuentra únicamente en algunas fincas de La Guajira, que no hay presencia en Magdalena ni en Urabá y que este no contamina la fruta, solo afecta a la planta, por lo que las exportaciones no se han sido afectadas”, agregó Aguirre.



El gremio, reiteró que el hongo no representa un riesgo para la salud de las personas.