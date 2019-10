Más arándanos de Colombia a la conquista del mercado de Estados Unidos

El país está dispuesto a mejorar el desempeño de las ventas de frutas al exterior. Para julio de este año, las exportaciones de productos de origen agropecuario crecieron 3,2% en valor, totalizando 591,9 millones de dólares, y 9% en volumen con 399.700 toneladas enviadas.



(La otra fruta con la que Colombia quiere conquistar al mundo).

De acuerdo con Analdex, las ventas externas de frutas participaron en un 2,5% del total de las exportaciones en 2018, con un valor de 1.057 millones de dólares. Si bien el desempeño del año pasado no es malo, si se compara con el de 2017 sí tiene una caída de 3%, pues el país pasó de 1,95 millones de toneladas de fruta, con un decrecimiento frente a las 2,1 millones de toneladas de 2017.



Uno de los llamados a mejorar el panorama en el caso de las frutas es el arándano, que actualmente no tiene un peso fuerte en las exportaciones, pero sí tiene las previsiones de su lado, pues las importaciones en el mundo crecen, según Trademap, más de 17% y, en Estados Unidos, primer importador mundial, se mantienen por encima de los 950 millones de dólares.



Por eso Colombia incrementará la exportación de arándanos frescos bajo tratamiento en frío a Estados Unidos.



(La firma que pasó de cultivar arándanos a cannabis medicinal).



Según Analdex, en 2018 Colombia vendió al exterior 1.361 kilogramos de la fruta por un valor de 13.518 dólares. Mientras, la Dian establece que en 2018 el país le vendió a Estados Unidos arándanos por 6.295 dólares.



Según cifras del U.S. Census Bureau, las exportaciones del sector agroindustrial colombiano a EE. UU. mostraron un crecimiento del 5,3%, pasando de 1.754 millones de dólares entre enero y agosto de 2018 a 1.848 millones de dólares en el mismo periodo del 2019.



Durante el inicio de octubre, salieron del país 8,8 toneladas de arándanos frescos, los cuales se conservaron a una temperatura de 1,6 °C o menos, desde la planta de acondicionamiento en el puerto de Barranquilla, hasta el puerto de destino en Filadelfia, donde fueron inspeccionados, validando su tratamiento y permitiendo su envío.



De acuerdo con el ICA la misión ahora es garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y documentales que fueron acordados en el protocolo de trabajo con USDA-APHIS para la admisibilidad de arándanos frescos colombianos.



En los próximos cuatro años, el potencial de exportaciones de esta fruta podría superar los 100 millones de dólares, según Proplantas, empresa colombiana importadora y comercializadora de plantas de fresa, arándanos y otras.



(Arándano, el fruto mágico que ayuda a mantenerse saludable).



De acuerdo con un estudio de Asocolblue (Asociación Colombiana de Blueberries) y Proplantas, en el país hay actualmente alrededor de 400 hectáreas sembradas de arándano azul, distribuidas entre Cundinamarca y Boyacá, y de aquí a dos años se podrían superar las 1.000 hectáreas.



“Si bien sabemos que la inversión en cultivos de arándanos es alta, hay varios inversionistas chilenos y norteamericanos que le están apostando al fruto con miras a exportar, por lo que el país va a meterse, de aquí a unos cinco años, en el ‘top’ 10 de los mayores exportadores a nivel mundial”, dijo Camilo Lozano, presidente de Asocolblue.



Proplantas proyecta que entre 2019 y 2020 se sembrarán 870 hectáreas nuevas, se producirán unas 7.700 toneladas y que en el 2022 se podría superar la barrera de los 100 millones de dólares en exportaciones.



El año pasado la fruta de Colombia llego a Chile, Países Bajos, Panamá, Estados Unidos y Aruba.



En 2017, las importaciones mundiales de arándanos frescos alcanzaron 2.729 millones de dólares, presentando un crecimiento del 8,3%. Aparte de ser el mayor productor mundial, Estados Unidos es el mayor importador, comprando el 35,5% de los arándanos del mercado internacional, seguido de Reino Unido con el 12,4% y Países Bajos con el 8,7%. Según Comtrade, los cinco principales exportadores a nivel mundial son Chile (29,62%), España (12,47%), Perú (10,37%), Países Bajos (8,49%) y Estados Unidos (8,39%).