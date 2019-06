Más del 26% de la población en Colombia usa motocicleta

De acuerdo con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, el 57% del parque automotor del país está compuesto por motocicletas y el 18% de la población utiliza estos vehículos como su medio de transporte diario.



De ese modo, se calcula que al menos el 26% de la gente utiliza este medio de transporte con frecuencia, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Dane, los hogares colombianos están conformados por 3,2 integrantes en promedio, lo que equivale a unas 12 millones de personas sirviéndose de esta alternativa de transporte de manera directa o indirecta.



De hecho, este comportamiento se estaría viendo reflejado en el mercado, puesto que entre enero y mayo de 2019 se han vendido 247.836 motocicletas nuevas en el país, lo que equivale a un 13,4% más que en el mismo periodo del 2018, de acuerdo con reportes de Andemos.



(Abecé de la nueva reglamentación para los cascos de motocicletas).



Además, según los registros de esta organización, el aumento en la facturación entre las cinco marcas lideres fue muy superior al promedio. En mayo, alcanzó un crecimiento del 47% en promedio, entre los modelos más populares de Bajaj, AKT, Honda, Yamaha y Victory, frente al mismo mes del año pasado.



“La reactivación de la industria de las motocicletas en el 2019 apunta a que el crecimiento en las ventas para el primer semestre será del 15%, aproximadamente. Esto cumple con las expectativas que el sector y las empresas productoras de estos vehículos habían proyectado, dado que con la reforma tributaria del 2016 la industria experimentó una caída muy importante en las ventas, que parece que termina su periodo de desaceleración con este importante crecimiento”, señaló Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi.



Y con ello, según destacó la ejecutiva, al cierre de este año se espera vender un total de 600.000 motocicletas en el país.



AKT, por ejemplo, empresa que tiene dos modelos dentro del top 10 de los más vendidos, espera colocar en el mercado 100.000 motos en el 2019, alcanzando un crecimiento del 13%, de acuerdo con Jorge Herrera, director comercial de la firma.



“Creemos que vamos a lograr tener un crecimiento un poco más alto que el del promedio. Esto, a pesar de que el alza del dólar nos afecta como industria al impactar directamente el precio de los productos. Sin embargo, las facilidades de crédito que están ofreciendo los financieras, han sido positivas para el negocio”, dijo Herrera.



Por su parte, voceros de Auteco destacaron que el crecimiento en el mercado se debe en gran medida al impacto en las finanzas que tienen las motos, pues consumen menos combustible que un automóvil y es posible disminuir los tiempos de desplazamiento de manera significativa, sobre todo en las ciudades.



EL CONTEXTO



En la actualidad se calcula que hay unos 8,6 millones de motocicletas activas en el país, y según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2018, el 91,3% de los hogares que tienen estos vehículos pertenecen a los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo.



Así mismo, el informe señala que las motos son el vehículo más utilizado en el campo colombiano, donde estadísticamente residen las personas de menores ingresos.



De ese modo, se evidencia una correlación entre el uso de estos vehículos y la economía familiar, lo cual también está incluido en la investigación de la Universidad Nacional.



Además, en el documento se concluye que la adquisición de una motocicleta no es motivada en todos los casos por el deseo de tener un vehículo propio o con fines meramente de transporte, sino laborales.



Ya que es común que las personas de los estratos 1 y 2 que compran motocicleta la usen para trabajar en oficios como la mensajería y el trabajo técnico y de mantenimiento (mecánicos, albañiles, carpinteros, entre otros), lo que les demanda tener un vehículo.



(Venta de motocicletas nuevas creció en primer semestre).



De hecho, el boom de las aplicaciones móviles que han abierto al posibilidad del autoempleo, brindando algún tipo de servicio de transporte o de encomienda, como Rappi, también estaría relacionado.



No obstante, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional señala que “aunque es cierto (que las motos pueden representar una oportunidad laboral), esta afirmación debe estar acompañada con la alternativa que tienen estas personas de gastar relativamente menos en transporte. Es decir, para esta clase de hogares tener una moto es reducir los costos en transporte”.



Sin embargo, advierte que a nivel de infraestructura, las ciudades no están preparadas para soportar la creciente oleada de motociclistas, por lo que considera que el hecho de crear carriles exclusivos para estos vehículos tampoco sería una solución conveniente, pues “segregarlas sería un incentivo indirecto para comprar más motocicletas”, advirtió el académico.



Y agregó, que para poder regular la cantidad de motociclistas que se movilizan en Colombia, o desestimular el uso de estos vehículos, primero es necesario mejorar la calidad del transporte público y la infraestructura para las bicicletas, pues a la larga, el interés por las motos también es una consecuencia de las pocas opciones que ofrece el sistema de movilidad en general.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co