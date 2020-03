Duque anuncia plan de ayudas económicas por $14,8 billones

Tras 13 días de haberse confirmado el primer caso de covid-19 en el país, la noche de este martes, el presidente Iván Duque, decretó el Estado de Emergencia, que en otras palabras significa que el Estado tendrá facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley por periodos de 30 días que pueden prorrogarse hasta 90 días. Esto, para enfrentar la emergencia sanitaria.



(Gobierno anunció medidas económicas y sociales por coronavirus).

Tras dicha decisión, el Gobierno Nacional anunció en la mañana de ayer un paquete de medidas económicas entre las que mencionó que garantizarán la provisión de recursos al sistema de salud para facilitar la adquisición de equipos médicos, tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y además, proveer de recursos de liquidez a la red hospitalaria.



En este orden de ideas, habló de cinco grandes líneas: esquema de punto final; Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor; devolución del IVA; alivio a mipymes, y garantía de abastecimiento.



En el primero en mención se acelerará su puesta en marcha para saldar deudas históricas y mantener en funcionamiento la red hospitalaria.



Sobre el segundo punto, dijo que darán un giro adicional durante la vigencia de la emergencia a población vulnerable a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. En el primer programa el ingreso llegaría a más de 2,6 millones de hogares (10 millones de personas), en el segundo a 204.000 jóvenes y en el tercero a más de 1,5 millones de adultos.



En línea con este, se informó la reconexión del servicio de agua a 1 millón de beneficiarios que lo tenían desconectado por falta de pago.



Sobre la devolución del IVA, Duque dijo que acelerarán el esquema de devolución a partir de abril para cerca de 1 millón de personas. Antes el piloto arrancaba en enero de 2021 para 100.000 beneficiarios.



En términos de alivio para las micro, pequeñas y medianas firmas (mipymes), que son más del 90% el tejido empresarial nacional y aportan 40% al PIB, el Presidente dijo que en el periodo de la emergencia aquellas que tengan vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza podrán no pagar durante estos meses, además, podrán refinanciar extendiendo los plazos para que no queden reportados ni se afecte su operación.



“Esto permitirá también proteger nóminas y a muchas familias de efectos de cesación de algunas actividades económicas”, dijo el Jefe de Estado al agregar que pusieron en funcionamiento una línea de garantías que permitirá que las mipymes mantengan el pago de los salarios durante la vigencia de la emergencia.



Sobre las garantías de abastecimiento, dijo que con el paquete anunciado se trabaja articuladamente con las ciudades y municipios del país para enfrentar la coyuntura.



¿CUÁLES SON LOS COSTOS?



Una vez el Presidente hizo los anuncios, el paso fue para Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien explicó que lo que se ha dispuesto en este momento para la emergencia son $14,8 billones que, para dar tranquilidad, no saldrán de emisión de deuda, sino de los $12,1 billones que hay en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, “en virtud a que esta crisis en materia de salud pública se combina con deterioros en el precio del petróleo como consecuencia de factores ajenos a voluntad del Gobierno”, dijo el Ministro.



Los otros $2,7 billones vendrán de los ahorros pensionales guardados en el Fonpet. Cabe decir que este último monto en mención tendrá que regresarse al mismo fondo en la medida en la que sea posible, puesto que aunque no se requieren ahora, en 10 o 15 años si se necesitarán.



Además de los recursos citados, Carrasquilla dijo que para mantener las relaciones crediticias, los excesos de capital que hay en los bancos de segundo piso se podrán utilizar para respaldar programas de garantías de crédito “de tal manera que el sistema financiero esté en capacidad de atender las necesidades que tienen mipymes, así como consumidores durante los próximos dos meses (...) La capacidad que nos dan los recursos para apalancar el otorgamiento de garantías podría llegar a ser de unos $48 billones”, agregó.



Cabe decir que en el Decreto 417 donde se declara el Estado de Emergencia, se indica que según cálculos del Ministerio, en un escenario moderado, que contempla una recuperación parcial de los precios del petróleo hacia el final del año el crecimiento económico se vería afectado en 1%. En el Plan Financiero, la Cartera estimaba un desempeño de 3,7% en PIB este año.



OPINIÓN DE EXPERTOS



De acuerdo con Renzo Merino, analista principal de Moody’s Investors Service para Colombia, “algo que vemos realmente positivo es que el Gobierno está buscando financiar esas medidas adicionales, que no se habían contemplado en sus planes fiscales, con fondos propios para así no aumentar la carga a la deuda”.



En línea con esto, Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, dijo que la forma en la que se va a financiar el paquete de los $15 billones, da una buena señal para los mercados en momentos de incertidumbre.



De otro lado, Merino resaltó que más allá de las medidas, hay que esperar a ver los planes del Gobierno para el resto de año en cuanto a cuáles serán los topes fiscales que determinará la Regla Fiscal y cuáles serán las metas en sí que se propondrá el Ejecutivo.



Para Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, las acciones están en la dirección adecuada. Sin embargo, dijo que “Colombia ha perdido varios puntos del PIB cuando se cae el petróleo en esta magnitud y si a esto le sumamos un choque de consumo, es muy probable que terminemos creciendo cerca al 2% los próximos 12 meses”.



Agregó que “el problema de los choques económicos globales es que perduran en la economía local varios semestres más vía conexiones como la inflación que afecta al consumidor unos trimestres después”.



Por su parte, Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, dijo que las medidas que se están tomando son apropiadas, pero “si esa afectación (aislamiento social) a la actividad económica se extendiera durante más de un trimestre probablemente será necesario evaluar medidas adicionales”.



Para Daniel Velandia, analista de investigación económica de Acción Fiduciaria, en esta coyuntura de bajos precios de petróleo y covid-19, “sabemos que el Gobierno va a tener una disminución del ingreso fiscal y además un incremento del gasto público (...) pero son medidas que había que tomar”.