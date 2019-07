Minagricultura habla sobre hongo que tiene en alerta a los bananeros

El Gobierno puso en marcha un plan de emergencia para cerrarle el paso al riesgo de propagación de la posible presencia del hongo Fusarium R4T (Raza 4 Tropical), una enfermedad que ataca a las plantaciones de banano, e incluso a los cultivos de plátano.



Aunque la llegada de la enfermedad no ha sido confirmada, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mantendrá en cuarentena a cuatro fincas bananeras de La Guajira, y dispuso de medidas de control que incluyen restricciones al transporte de material vegetal en la región y el resto del país. Los esfuerzos se concentrarán en evitar la llegada del mal al Magdalena, e incluso a Urabá y a la región platanera del Eje Cafetero.

Andrés Valencia, ministro de Agricultura, habló con Portafolio.



¿Cuáles medidas se han tomado para evitar que el potencial hongo se propague?



Tenemos en cuarentena ese predio desde el momento en que nos informaron sobre los síntomas. Primero generamos unas alertas, luego expedimos una resolución y sacamos una cuarentena. Nada puede salir de ese predio, ningún tipo de material, estamos destruyendo todas las plantas de banano de esa zona. Hablamos de 150 hectáreas.



Ya pusimos unos puntos de control de movilización y los estamos utilizando con ingenieros agrónomos y gente experta en los temas vegetales para que controlen la movilización de material vegetal al resto de la zona bananera, particularmente la del Magdalena.



¿Hay restricciones para la movilización de personas que trabajan en los cultivos de la zona?



Sí. Esto tiene que ver con bioseguridad, es decir, la gente se tiene que cambiar la ropa, no pueden entrar a la finca si no se ponen un traje especial para no contaminar con su vestuario. Nosotros creemos que ese hongo llegó por transmisión a través de la ropa de alguien o en los zapatos de alguna persona que llegó a la finca.



¿Desde esas hectáreas se estaba exportando algo?



Sí, todo eso es banano de exportación. Nosotros también pusimos un puesto de mando unificado con el ICA, Asbama, Augura y comercializadores para estar haciéndole seguimiento al tema semanalmente y ver si tenemos otra notificación o alguna otra sospecha. Por el momento estamos relativamente tranquilos.



¿Los agricultores afectados van a tener alguna ayuda?



El cultivo se tiene que erradicar totalmente, ahí no se puede sembrar nada en caso de que se confirme específicamente que fue el Fusarium el que afectó a la plantación. Pero no habrá indemnización o compensación para los productores.



En adelante, habrá que ver con las empresas exportadoras qué otra política de expansión de su cultivo tendrán que hacer en otra zona del país, porque en esas áreas no se puede volver a sembrar, si es que se confirma la presencia del hongo.



¿Cuándo se confirmaría o no la presencia de la enfermedad?



A más tardar el jueves o viernes de la semana entrante. Es clave saber por qué esta demora. Lo que pasa es que hay que secuenciar el genoma del hongo, porque si no hacemos eso, no sabemos con exactitud de dónde proviene, pues hay varios orígenes como India, Filipinas, China, Indonesia o Pakistán.



¿Se corre el riesgo de que al país le cierren mercados?



No, porque el hongo no va en la fruta, sino en el tallo de la planta o en la parte radicular. No creemos que los mercados principales de destino del banano colombiano como los E E. UU. y la Unión Europea se vayan a ver afectados porque son zonas que ya reciben banano de países que hoy en día tienen el Fusarium.



¿Ha habido alguna amenaza de un país por este problema?



De los compradores de la fruta colombiana no. De todas maneras, nosotros vamos a estar muy pendientes de las medidas que vayan a tomar países como Ecuador. No queremos que ese país empiece a cerrar las exportaciones de todos los productos agropecuarios -desde Colombia- hacia ese país por cuenta del Fusarium y se inicie así una guerra comercial por algo que aún es una sospecha.



¿La única forma de destruir esto es erradicando los cultivos?



Así es. También se podrá utilizar un fungicida mientras el proceso de erradicación, sobre todo para el material vegetal que quede, porque la idea es inactivar el hongo.



¿Cómo han recibido las medidas los bananeros?



Muy bien. Asbama, el gremio ubicado en esa zona está aplicando las medidas de control de bioseguridad que se tienen que hacer en las fincas bananeras.



URABÁ, BAJO SUPERVISIÓN



Deyanira Barrero, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aseguró que se está rastreando todo el territorio de La Guajira y el Magdalena con visitas y toma de muestras adicionales.



En cuanto al Urabá, comentó que ya se han recibido muestras y de momento “no hay otras sospechas fuera de La Guajira”. Otro de los temas que mencionó, en línea con el Minagricultura, es que la única forma de atacar el hongo es con la erradicación de los cultivos que se encuentran en cuatro fincas de Dibulla y Riohacha.



Barrero agregó que, sumadas a las 150 hectáreas que se encuentran en cuarentena, hay 1.100 que están bajo vigilancia. Por último, dijo que, de ser positivo el ‘Fusarium’, los suelos contaminados se inhabilitarán de forma permanente.