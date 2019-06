Minera se retira de un proyecto en Colombia y demanda al Estado

Archivo particular

Eco Oro Minerals Corp se retiró de su concesión del proyecto aurífero Angostura en Colombia, en medio de una batalla legal por las restricciones ambientales que, según la compañía, hicieron imposible la iniciativa.



La minera canadiense demandó al gobierno luego de que el área del proyecto, ubicado en el departamento de Santander, se redujera a la mitad por un fallo de un tribunal, así como por nuevas regulaciones que ampliaban la protección de los humedales.





Las multinacionales mineras que buscan construir proyectos subterráneos a gran escala en Colombia han luchado con una amplia variedad de escollos legales, financieros, ambientales y con las comunidades en los últimos años.



Eco Oro es la segunda compañía en retirarse completamente de un gran proyecto. La primera fue la sudafricana AngloGold Ashanti, que suspendió un proyecto aurífero en el centro de Colombia después de que los habitantes de la población más cercana a la mina decidieron en una consulta prohibir las actividades de minería en su territorio.



Eco Oro está solicitando en el arbitraje en curso 764 millones de dólares por daños, argumentando que invirtió unos 250 millones de dólares en Angostura.



La expansión de los límites del humedal de Santurbán y las regulaciones aprobadas por las autoridades mineras han privado a Eco Oro de su derecho a explotar la concesión, dijo la compañía en una carta al Ministerio de Minas con fecha del 29 de marzo, pero publicada solo el jueves por un grupo ambiental en Twitter.



“La imposibilidad de acceder a los recursos minerales hizo que el Proyecto Angostura se torne económicamente inviable para la compañía. Además, todavía no había certeza en relación a si Eco Oro podría desarrollar las restantes áreas de la concesión ubicadas fuera de la zona de preservación del páramo”, precisó el documento.



La compañía agregó que coordinará con las autoridades el cierre de sus operaciones en el sitio. Un portavoz de Eco Oro dijo a Reuters que la compañía no tenía comentarios sobre la carta, mientras que el Ministerio de Minas no respondió de inmediato a una solicitud de información.



