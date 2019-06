Minería, crudo y manufacturas impulsan la inversión extranjera

Archivo particular

La llegada de capitales extranjeros a Colombia se disparó en el primer trimestre del año y logró la mejor cifra, para este periodo, de los últimos tres años.



Según la cuenta financiera de la balanza de pagos del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) del país llegó a los US$3.335 millones de enero a marzo, lo que quiere decir que aumentó casi 70% frente al mismo lapso del año pasado, cuando el registro fue de US$1.980 millones.



De hecho, desde el primer trimestre del 2016, la IED no lograba una cifra tan alta, lo que da muestras de una recuperación de la inyección de capital en el territorio nacional entre enero y marzo de este año.



De acuerdo con el informe del Emisor, entre un año y otro, la inversión aumentó más de US$1.300 millones, por cuenta de los sectores de minería y petróleo, industrias manufactureras, servicios financieros y empresariales, comercio y hoteles, electricidad y transporte y comunicaciones.



El presidente Iván Duque señaló que “este es un mensaje grande de confianza en el país. Quiero destacar que la IED no relacionada con el sector minero-energético creció también cerca del 68%, y eso muestra que la inversión está llegando a sectores que son muy importantes para el país, y que se deben traducir en un mejoramiento de las condiciones económicas y, por supuesto, van a impactar favorablemente en las expectativas de crecimiento para este año”.



Los sectores de petróleo y minería tuvieron crecimientos de 74,8% y 60%, respectivamente, además de que fueron los que más volumen de IED registraron en el primer trimestre.



En tercer lugar se ubicaron las industrias manufactureras (US$515 millones); en cuarto, los servicios financieros y empresariales (US$337 millones) y el top 5 lo completó comercio, los hoteles y restaurantes (US$236 millones).



De otro lado, el equipo técnico del banco central determinó que en los primeros tres meses del año, la IED aumentó cerca de 70%, en gran parte debido a las nuevas participaciones de capital hechas en Colombia, cuyas inversiones ascendieron a US$1.526 millones y aumentaron 145%.



En segundo lugar se ubicó el rubro de reinversión de capital, es decir, utilidades que volvieron a ser parte de la formación bruta de capital de las empresas, que si bien fue menor al registrado en el primer trimestre del año pasado, representó casi US$1.000 millones. En tercer lugar quedaron los instrumentos de deuda, es decir el cruce de cuentas entre empresas, que pasó de registrar una IED de US$140 millones entre enero y marzo del 2018, a US$828 millones en el mismo lapso del 2019. Es decir, creció casi 500%.



Según el jefe de Estado, todos los resultados entregados por el Banco de la República llevan a pensar “que hay confianza en el país, a mostrar que hay actividad económica, y que hay un deseo de la inversión extranjera de venir a Colombia porque ven en nuestro país un lugar de condiciones excepcionales”.



Duque también dijo que “sin lugar a dudas hay señales claras en la ley de reactivación económica, porque hemos bajado la carga de tributación para que Colombia sea más competitiva”.



REMESAS, AL ALZA



Las remesas también tuvieron un primer trimestres. De acuerdo con el Emisor, en los tres primeros meses del año, “los ingresos por remesas de trabajadores ascendieron a US$ 1.520 millones en el primer trimestre de 2019 con un incremento anual del 9,5%”.



Esta cifra, vale agregar, es la mejor registrada en el primer trimestre de un año en lo que va corrido del siglo XXI, y dan cuenta de un mayor flujo de divisas enviadas desde el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos y España, históricamente los lugares desde los cuales se envían más remesas a Colombia.



De hecho, el Banrepública también reveló que hasta abril, el envío de estos recursos supera los US$2.100 millones y crece más de 10%, según la balanza de pagos del Emisor. Si bien esta cifra de variación es menor a la registrada durante el año pasado, de seguir a ese ritmo, al finalizar el año podría incluso lograrse un nuevo récord de unos US$7.000 millones.



INVERSIÓN LOCAL EN EL EXTERIOR Y CUENTA CORRIENTE



De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de la República, entre enero y marzo del 2019 el flujo de inversión directa de Colombia en el extranjero “se estimó en US$665 millones, cifra inferior en US$406 millones a la registrada un año antes (US$1.071 millones). De otro lado, la balanza de pagos también reveló que en el país se siguió ampliando el déficit de cuenta corriente, que llegó a US$3.614 millones, es decir, US$808 millones más que en el primer trimestre del 2018.



“Como proporción del PIB trimestral, el déficit fue de 4,6%, mayor en 1,17 puntos porcentuales (pp.) en comparación con el observado un año atrás”, aseguró el Emisor. Estas cifras coinciden con las previsiones de meses previos, en las que se dijo que esta cifra seguiría creciendo en el 2019.