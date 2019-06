MinHacienda no alterará las metas fiscales para 2019 y 2020

Colombia mantendrá sus metas fiscales originales para este y el próximo año, pese al espacio adicional para relajarlas que le permitió un comité debido a la presión sobre la economía de una migración de miles de venezolanos, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una entrevista con Reuters.



('Colombia, en la mira de calificadoras por cambios en la regla fiscal').

Así, el ministerio mantuvo en un 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el objetivo de déficit fiscal del gobierno nacional central de este año y de 2,2 por ciento del PIB para el 2020.



A finales de marzo, el Ministerio de Hacienda había anunciado un ajuste a las metas, luego de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal permitió la ampliación del déficit para el 2019 a un 2,7 por ciento del PIB y a un 2,3 por ciento para el 2020, por el impacto en su economía de la migración de 1,3 millones de venezolanos.



Carrasquilla explicó que el mayor déficit permitido por el comité para este año -equivalente a unos 3 billones de pesos adicionales (unos 921 millones de dólares)- no se utilizaría hasta determinar el impacto de la permanencia de los venezolanos al país.



(Recomiendan flexibilizar la regla fiscal para el 2019 y 2020).



“Mientras nosotros no veamos los efectos fiscales derivados de la migración venezolana, que es la razón por la cual ese comité planteó que era una perturbación fiscalmente temporal, transitoria, no vamos a usarlo”, dijo Carrasquilla.



El Ministerio tiene previsto revelar el jueves en la mañana de manera oficial las cifras en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



En tanto, Carrasquilla mantuvo la meta de crecimiento de la economía para este año en un 3,6 por ciento, con sesgo alcista, a pesar de que el comportamiento del primer trimestre estuvo por debajo de lo esperado.



Además, el economista de 60 años, proyectó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4 por ciento para el 2020.



Reuters