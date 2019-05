Misión trazará hoja de ruta para transformación energética de Colombia

El Gobierno colombiano anunció este jueves la creación de una misión de 20 expertos internacionales y nacionales que marcará la hoja de ruta para la modernización del sector energético del país.



"Esta misión de expertos nos tiene que llevar a hacer un análisis de cómo podemos seguir asegurando la disponibilidad de energía ante la demanda creciente, demanda que va a incrementar en la medida que se recupere el crecimiento de nuestra economía", afirmó el presidente Iván Duque durante la presentación de la misión.



El mandatario colombiano señaló que la "Misión para la Transformación y Modernización del Sector Eléctrico en Colombia" la componen 20 expertos que van a trabajar en cinco "focos estratégicos".



Estos son "competitividad, participación y estructura de mercado"; el "rol del gas natural en la transformación energética", y la "descentralización, digitalización de la industria y gestión eficiente de la demanda".



De igual forma, elaborarán una hoja de ruta para el "cierre de brecha, mejora de calidad y diseño, y formulación eficiente de subsidios" y "la revisión del marco institucional y regulatorio del sector".



Duque dijo que estos "retos hacen parte de la transformación energética de Colombia" y que quienes integran la misión dan al Gobierno garantías por sus "solvencias técnicas y conocimiento" para mejorar el sistema eléctrico con un principio de "equidad y eficiencia".



La misión está conformada por expertos como Frank Wolak, Udi Helman, Paul Hunt, Thomas Mach, Lorenzo Kristov, Hugh Rudnick, Diego Jara, Pablo Corredor, Ana María Ferreira, Carlos Battle e Ignacio Pérez, quienes fueron seleccionados con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).



"Esta misión creo que va a ser trascendental para el futuro del país porque las recomendaciones que esperamos surjan de acá son para que el país se adapte mejor a esos riesgos hidroclimatológicos que nos estresan", acotó Duque.



El jefe de Estado agregó que con el trabajo que se derive de la misión el país podrá emplear mejor la energía y diversificar su matriz para "atender los retos que tenemos".



A modo de ejemplo detalló que Colombia tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo, pero también es uno de los países "más expuestos" a los riesgos "hidroclimatológicos" generados por el cambio climático, lo cual lleva a mirar hacia nuevas "fuentes y formar una matriz más sostenible".



De igual forma, resaltó que la demanda energética ha crecido anualmente cerca de un 4 % durante los últimos 15 o 20 años, lo que genera además un reto en la disponibilidad de hidrocarburos y gas.



"Colombia tiene reservas cercanas a 3,9 terapies cúbicos que dan reservas para once años, es importante mirar la disponibilidad, mantener la exploración y confianza de inversionistas", subrayó.



Con la misión, Duque espera también que se trace un camino para cumplir la meta de 1.500 Megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales y destacó que en sus casi nueves meses de Gobierno "se han asegurado proyectos cercanos a 1.398 megas".



"Como presidente de Colombia me llena de orgullo que hoy le estemos dando vida a una misión que espero haga de Colombia el país con la matriz energética más limpia del continente y también con la matriz energética más sostenible y acorde con las expectativas de crecimiento y equidad que nos hemos trazado", concluyó el mandatario.



EFE