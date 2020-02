Todo lo que debe saber sobre el paro nacional del 20 y 21 de febrero

Para este jueves 20 y viernes 21 de febrero están convocadas manifestaciones por parte de Fecode, ante las denuncias de amenazas contra los docentes.

Luego de un aparente atentando qué sufrió Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de Fecode, en el municipio del Guamo (Tolima), la organización sindical de maestros convocó a un paro nacional por 48 horas.



(Comité de paro y Gobierno siguen sin acuerdos).



"Convocamos a un paro nacional el 20 y 21 de febrero, por la vida, por la paz y por la democracia. No queremos que nos sigan asesinando. Le exigimos al presidente Iván Duque que le conceda una audiencia al comité ejecutivo de Fecode para evaluar la situación de los docentes amenazados en el país", señaló Nelson Alarcón, presidente de Fecode, al dar a conocer la convocatoria.



En Bogotá, este jueves 20 de febrero a partir de las 9:00 a.m., la principal concentración será en la Fiduprevisora, en la calle 72 con carrera 10, desde donde los docentes partirán para llegar al Ministerio de Trabajo, en la carrera 14 con calle 99.



La marcha avanzará por la carrera 15.



El viernes 21 la cita será en el parque Nacional para luego dirigirse a la Plaza de Bolívar, por la carrera séptima.



Sin embargo, las autoridades tienen un plan de movilidad y desvíos programados para el jueves con el fin de controlar los eventuales problemas de movilización.



CIERRES PARA ESTE JUEVES 20



La calle 72 estará cerrada en ambos sentidos entre la avenida Caracas y la carrera Séptima desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Este cierre afectará el cruce de las carreras novena y once a la altura de la 72.



(Comité de paro fija nuevas jornadas de movilizaciones en el país).



Calle 72 al oriente: se habilitará el giro a la izquierda (occidente - norte) en la carrera 15. También se puede llegar tomando la carrera 14a hacia el sur y luego la calle 69 al oriente.



Calle 72 al occidente: tomar las calles 67 y 76 al occidente para retomar por la 72 abajo de la avenida Caracas.



Carrera 11 al sur: tomar la calle 77 al oriente para usar la carrera Séptima al sur.

Carrera novena al norte: tomar la calle 70 al oriente para girar al norte en la carrera Séptima.



Carrera 15: transitar por la avenida Caracas y por la carrera novena hacia el norte. Para los cruces de las calles 76, 82 y 85 solo se cerrarán desde la carrera once y la avenida Caracas a medida que avance la movilización; y en el caso de las calles 92 y 94, serán cerradas desde la carrera once y novena a medida que pase la marcha.



Glorieta carrera 15 con calle 100: los accesos serán cerrados desde el medio día hasta las tres de la tarde, sin embargo el puente vehicular de la calle 100 permanecerá habilitado. Para quienes se desplacen por la carrera quince, de norte a sur, los desvíos serán por la carrera novena a la altura de la calle 104.



(Tensiones y protestas sociales en la región no terminarían pronto).



PLAN DE MOVILIDAD Y DESVÍOS PROGRAMADOS PARA EL VIERNES



El viernes, 21 de febrero, la movilización será desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Además, un colectivo de docentes de Cundinamarca se concentrará en la carrera 30 con calle 19 para encontrarse con la marcha principal hacia el punto de encuentro.



Carrera Séptima al sur: tomar la calle 46 hacia el occidente y luego la carrera trece al sur, por este corredor también se puede transitar hasta la calle 45 al oriente y luego la avenida Circunvalar al sur.



Carrera Séptima al norte: desde la calle 26 tomar la avenida Circunvalar o la Caracas hacia el norte.



El Centro de Operaciones de Emergencia junto con las entidades distritales estarán monitoreando las movilizaciones, durante los dos días, desde las siete de la mañana. Adicionalmente, la Veeduría Distrital tendrá disponibles las líneas de atención para atender las denuncias en caso de abusos por parte de la autoridad.



Las movilizaciones estarán acompañadas por los gestores de convivencia, además, se dispondrá de 1.000 uniformados de la Policía de tránsito y 180 integrantes del grupo GUIA de la Secretaría de Movilidad. La Personería tendrá a disposición el Grupo de Atención Especial para la Vulneración de Derechos Humanos.



No se descarta que los transportadores de carga se unan a la manifestación de los docentes.



OTRAS CIUDADES



En Medellín, el día jueves la concentración se realizará a las 9 de la mañana en Adida en la calle 57 No 42 - 70 por Argentina, Brasil, la calle 58 Echeverri, Girardot, Avenida Oriental, La Playa, San Juan y la Alpujarra y el día viernes, los docentes se reunirán en el Parque de las Luces, San Juan, calle 41 para dirigirse a la Avenida Oriental, luego realizarán un plantón en la Playa con la Oriental para continuar hacia el norte, Argentina con Girardot con plantón en Adida.



En Bucaramanga, el día jueves a las 8:30 de la mañana, en el Parque Pío y el viernes, a las 7 de la mañana, en el Coliseo El Pilar, donde se hará una audiencia para luego hacer plantón en la sede Foscal Fosunab.



En Cúcuta, el jueves el encuentro será a las 8:30 de la mañana en la Clínica Quirúrgica, avenida Guaimaral, en la Fundación médico preventiva, Avenida Gran Colombia y en el Parque Santander y el viernes, a la misma hora en Plaza de Banderas, diagonal Santander, centro comercial Ventura plaza.