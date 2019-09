Nueva coyuntura aumentaría ingresos petroleros del país 

El coletazo por el atentado terrorista el fin de semana a la mayor refinería de hidrocarburos en Arabia Saudíta, que derivó en un alza de los precios internacionales del barril hasta del 20%, terminaría por darle más ingresos al país por la venta de crudos en el exterior.



Según cálculos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada dólar que aumente el barril, significaría más de $500.000 millones adicionales por el volumen total exportado para las arcas del estado. Sin embargo, hay que tomar esta situación con cautela.



Esto último lo indicaron a Portafolio varios gremios y analistas del sector, al subrayar que el tema debe ser abordado con ‘cabeza fría’ por la misma dinámica de esta industria.



LAS GANANCIAS



Para los gremios que representan a al sector hidrocarburífero del país, el beneficio solo se verá en las exportaciones, y no tanto en la operación.



“Colombia, como país exportador de petróleo, está expuesto a las variaciones del precio internacional y a las coyunturas globales como las que se están viviendo en el Medio Oriente”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natura (Naturgas).



El líder gremial destacó que el aumento de la referencia internacional “nos beneficia ya que podremos recibir más dinero por el mismo barril. Sin embargo, los analistas indican que la disminución de la producción de Arabia Saudita es coyuntural, a menos que la tensión de Irán y EE. UU. desemboque en un conflicto de escala internacional”.



En el mismo sentido, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), explicó que el aumento en los precios del crudo, si bien podría representar unos mayores ingresos para el país por las exportaciones, no debe verse como positivo teniendo en cuenta que es producto de un hecho terrorista, que genera incertidumbre.



“Se debe conocer si Arabia Saudita está o no en condiciones de exportar el crudo sin refinar, y si los inventarios existentes dentro y fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) son suficientes para llenar el faltante en la oferta”, recalcó el dirigente gremial, y reiteró que “es prematuro saber cuál será el impacto a corto y mediano plazo en el país”.



Por su parte, el ingeniero Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), fue cauto con el tema e indicó que “si la normalización de la operación en la refinería atacada toma varias semanas, no hay duda que el mercado internacional del crudo se normalizarían a mediano plazo; pero si sucede lo contrario, y esto sea cuestión de meses, lo corrección y equilibrio de la actividad iría más allá de febrero, lo que se reflejaría en la operación petrolera del país, ya que resultaría favorable, siempre y cuando los precios no registren a la baja.



SE MANTIENEN LOS NIVELES DE INVERSIÓN



El comportamiento en la cotización internacional del crudo no alteraría los niveles de inversión de las petroleras en Colombia. Así lo afirman las empresas con tareas en el país, como es el caso de Ecopetrol.



Felipe Bayón Pardo, presidente de la petrolera nacional, dejó en claro que la mejor muestra de que es conveniente tomar con mucha cautela esta coyuntura internacional es mantener el desarrollo y el nivel de inversión.



“El comportamiento en los precios internacionales, con respecto a la operación en Colombia, se debe tomar con mucha serenidad, porque al verse afectada la oferta a nivel mundial, esta no tendrá un efecto marcado para el desarrollo en los campos, por el contrario, las exportaciones serán las beneficiadas de la situación, dijo Bayón.



Para el analista Camilo Silva, si bien se registró un aumento en la cotización del crudo en el mercado internacional, se presenta una incertidumbre, ya que solo se afectó el 5% de la oferta a nivel mundial. El experto agregó que debido a este recorte abrupto de crudo en Arabia Saudita, el petróleo colombiano, referencia Brent, ahora se negociaría entre US$66 y US$76 (antes US$56 y US$66); y el WTI entre US$60 y US$70 (antes US$50 y US$60), por lo que llegarán más recursos al país.



