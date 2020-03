Acciones de ISA y Avianca se desploman en la Bolsa de Colombia

Tras suspender negociaciones por 30 minutos a media mañana, al registrar una variación negativa de más del 10%, la Bolsa de Valores de Colombia no merma pérdidas y a las 11:35 a.m. registraba una caída en su índice Colcap de 10,23% a 1.054,14 unidades.



La semana pasada, bolsa paró operaciones en dos ocasiones por este motivo. En lo que va de 2020 acumula pérdidas del 29,36 %, y el viernes pasado no tuvo negociación en sus principales índices y acciones por problemas técnicos.



Mientras tanto, las acciones de Ecopetrol caían 4,12%, lastradas por el desplome de los precios internacionales del crudo. Por su parte, los papeles de Bancolombia descendían 18,86%, los títulos de Avianca bajaban 26,32%, Cementos Argos perdía 16,51% y Aval caía 5,21%. Asimismo, los títulos del Grupo Sura, ISA y Grupo Argos se desplomaban 12,86%, 22,45% y 16,51%, respectivamente.



