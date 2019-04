Nuevo llamado de atención de Fitch a Colombia

Que la firma calificadora de riesgo Fitch no es optimista con Latinoamérica no es ningún secreto. Y aunque la firma tiene buenas perspectivas económicas para Colombia, vuelve a dejar claro que va a seguir muy pendiente de la situación fiscal del país, y más ahora con el impacto que supone la migración que proviene de Venezuela.



De acuerdo con Richard Francis, líder de la calificación de Colombia y Venezuela de Fitch Ratings, “el ajuste en cuanto al déficit fiscal de Colombia ha sido lento y no hay que dejar de lado que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal cambió la meta por la situación con Venezuela. No vemos problema en que llegue al objetivo de 2,7% de 2019, pero para 2020 necesita encontrar un 1% del PIB más de ingresos y en 2021 y 2022 un 2%, lo cual no es fácil”.



Es por esto que Francis puso de relieve que conforme la situación fiscal no mejora y la crisis de Venezuela puede seguir empeorando, la calificadora no perderá de vista a Colombia.

Richard Francis, director de Calificaciones Soberanas de Fitch para América Latina. Archivo Portafolio

“Estos aspectos como el ajuste, la deuda, el crecimiento y el tema externo son los que miraremos, y este tipo de huecos son los que pueden llevar a una rebaja de calificación. Vamos a ver cómo Colombia arregla la situación, pues esta no es nueva. Puede vender activos, como el caso de Ecopetrol, pero eso no es algo estructural. Y el problema es que esto no es solo de credibilidad, pues si miramos la deuda, el año pasado creció del 34% del PIB al 47%, por lo que tampoco está estabilizada”, agregó Francis.



Al menos, desde el punto de vista del crecimiento económico, el experto de Fitch resalta que Colombia está cerca de su potencial de avance para el PIB, el cual está en torno al 3,5%. En este sentido, la firma estima que para este año la producción nacional tendrá un avance de 3,3%.



Pero el pobre desempeño del resto de Latinoamérica no ayuda. “Vemos un mejor crecimiento en varos países, pero indudablemente menor que al principio de esta década. Igualmente, la inversión extranjera es menor, y eso es un riesgo para toda la región. Prueba de esto es que ningún país tiene perspectiva positiva, y en 2017 y 2018 se han bajado muchas más veces las calificaciones que las que se han incrementado”, apuntó el directivo de Fitch.



Esto, según su informe, se debe a que los países latinos siguen empeorando porque no se han logrado los ajustes necesarios, la deuda sigue en aumento y muchas de las políticas macroeconómicas no terminan de convencer.



SITUACIÓN DE VENEZUELA



El líder de la calificación de Colombia y Venezuela de Fitch Ratings también analizó la situación del país vecino, y ante el desplome que está presentando su producción de petróleo, Francis indicó que seguirá cayendo. “Es un país que está en depresión, su PIB ha caído más de un 50% en los últimos 5 años y, aunque pensamos que este año iba a tener mejores datos, las sanciones y los apagones han agravado la situación. Vemos que el país puede estar produciendo hoy ya unos 700.000 barriles diarios de crudo, y que habrá un piso de unos 500.000 barriles este año. Realmente volver a sus niveles previos va a ser muy difícil”.



Por último, Francis aseguró que no ve una rápida solución de la crisis de Venezuela, la cual “quizá solo pueda cambiar si Estados Unidos interviene, pero es algo que creo que Trump no quiere hacer”.