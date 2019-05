Objetivos de desarrollo sostenible requieren más financiación

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) ‘industria, innovación e infraestructura’ fue el que más financiación obtuvo durante el 2018, según el informe Panorama de Oportunidades de Apoyo para el Desarrollo Sostenible (Poad) 2019 realizado por Innpactia.



Según la Ocde, se calcula que para alcanzar los ODS a 2030 existe un déficit de al menos 2,5 trillones de dólares anuales, lo que plantea múltiples retos para la financiación de iniciativas que generen impacto social y en las que se espera una mayor participación del sector privado.

Al respecto, el informe estableció que existen unos objetivos que reciben más financiación y otros que carecen de ella, encontrando diferencias muy marcadas.

Por ejemplo, el ODS de ‘Industria, innovación e infraestructura’ fue el más financiado con 86 millones de dólares, seguido del objetivo ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ que recibió recursos por 78 millones de dólares.



El Poad hace un recuento del panorama general de la oferta y demanda para estos actores del desarrollo, una diferenciación por las convocatorias al emprendimiento y al emprendimiento social, seguido de un análisis de competencia de las convocatorias y las conclusiones que esto arroja, todo con información e interacción que se genera en la plataforma Innpactia.



ESCENARIO EN COLOMBIA



El informe resalta la creciente importancia del emprendimiento social, el cual busca generar externalidades positivas a través de la solución de problemáticas ambientales o sociales, sin dejar de lado la rentabilidad y la sostenibilidad.



Ante esto, el informe señala que estas temáticas han sido las abanderadas en los recursos exclusivos para Colombia por los fondos públicos Emprender del Sena e INNpulsa, recibiendo de estos dos oferentes 16 millones de dólares y 8 millones de dólares, respectivamente.



El mayor monto ofertado por fondo privado lo ofrece la entidad privada The Global Innovation Fund con 16,2 millones de dólares y seguidamente Nesta con 3,5 millones de dólares. “Resulta interesante que estos recursos no son ofertados de manera exclusiva para Colombia sino que se ofertan de manera global, situación totalmente diferente para el comportamiento de los fondos públicos en donde la competencia es exclusiva entre colombianos”, dice el informe.



“El panorama general de la financiación a los ODS en Colombia es acorde con los datos globales de la financiación de la agenda 2030. Es decir, existen ampliar brechas entre ODS que parecen más atractivos para los oferentes, haciendo que algunos queden relegados y que metas de la agenda se vean amenazadas para el 2030”, afirmó Juan Carlos Lozano, CEO de Innpactia.



OPORTUNIDAD PARA LAS ONG



El análisis resalta que el mayor competidor del sector privado son las ONG. Según el Poad 2019, aunque el sector privado cuenta con una exclusividad conjunta de 81% para el acceso a las oportunidades de emprendimiento, el monto al que acceden las ONG es cinco veces más grande que el de los individuos.



“Esto - asegura el informe – hace pensar que hay una oportunidad en estas convocatorias para las ONG y que la empresa social está creciendo en auge, lo que arroja preguntas interesantes para el ecosistema”.



Finalmente, el Poad 2019 refuta la tesis que asegura que no existen recursos disponibles en el ecosistema para financiar las buenas ideas, sino que al contrario, abundan las oportunidades a nivel global y exclusivo para Colombia.