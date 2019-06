Listo el nuevo programa de modernización de vehículos de carga

Este miércoles, el Gobierno oficializó el nuevo programa de modernización de vehículos de carga pesada con más de 10,5 toneladas.



La nueva política plantea una serie de beneficios integrales para los pequeños propietarios de vehículos de carga como lo son el reconocimiento económico de hasta el 40% y el de la reposición. De igual manera, establece las condiciones y los requisitos para el registro inicial de los vehículos de carga pesada.

“Los datos del RUNT revelan que en Colombia existen 119.000 vehículos, estimados de transporte de carga con un peso bruto vehicular superior a 10,5 toneladas. De estos, aproximadamente 51.000 vehículos cuentan con más de 20 años de antigüedad, en su mayoría de pequeños propietarios, por lo que son los mayores beneficiados del programa”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



(Lea: Camioneros, inconformes con chatarrización y restricciones)



Otras de las características de la nueva estrategia de modernización es que promoverá la eficiencia del transporte de carga, activará el emprendimiento en los actores del sistema y mejorará la calidad del aire, ya que ayudará a reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente y material particulado.



“La elevada edad del parque le genera a Colombia un inmenso reto en materia de modernización del parque automotor y sostenibilidad ambiental. Por eso, uno de los principios fundamentales del programa es propiciar la modernización, la eficiencia y el emprendimiento, generando incentivos para la renovación del parque automotor en el sector de carga”, agregó Orozco.



(Lea: Los camiones usados servirán para renovar la flota de carga)



Al respecto, la Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, resaltó que el programa de modernización ratifica el compromiso del Gobierno en avanzar con la desintegración de los vehículos de carga antiguos, reducir el envejecimiento de la edad del parque automotor de carga y promover la entrada de nuevas tecnologías.



El decreto fue firmado este miércoles por los diferentes gremios del sector de transporte de carga; representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Transporte.



PARA POSTULARSE



De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los interesados en postularse al nuevo programa deberán hacerlo en la página del Runt, una vez sea expedida la Resolución reglamentaria del Decreto.



Adicional a esto, los transportadores que deseen desistir del programa anterior deberán enviar un oficio dirigido a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio, haciendo dicha solicitud.



“Hay que indicar que en el caso de registro inicial de vehículo nuevo nacional o importado de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga se deberá pagar un valor correspondiente al quince por ciento (15%) del valor comercial del vehículo, sin incluir IVA. Estos recursos, serán destinados al Programa de Modernización del parque automotor de carga”, recalcó el Mintransporte.



Junto con esto, la cartera señaló que cuando el registro inicial se haga por reposición de un vehículo sometido al proceso de desintegración física total o por pérdida total o destrucción total o por hurto, se deberá cumplir con los requisitos que establezca el Ministerio, en un tiempo no mayor a dos meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificación, y no se deberá cancelar el valor del 15%.



En el Plan Nacional de Desarrollo se creó el Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, el cual tendrá recursos asignados por 260.000 millones de pesos, con el que se espera garantizar la efectividad y transparencia en la ejecución de los recursos asociados al nuevo programa.