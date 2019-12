Oposición propone archivar reforma fiscal o modificarla

Las discusiones de la reforma tributaria mayoritaria tendrán una antesala en el Congreso y es la discusión de una ponencia de la oposición.



(Lea: ‘La devolución del IVA será toda una revolución positiva’)



Esta fue radicada por el representante a la Cámara del Partido Decentes, David Racero, quien plantea darle un vuelco al sistema tributario, incluyendo, entre otros, impuestos al gran patrimonio, a las bebidas azucaradas, mayores tarifas al tabaco y hasta revisando algunos beneficios tributarios existentes.



(Lea: Reforma tributaria mantiene ‘gabelas’ por $9 billones)

“Debe aportar más el que tiene más, por esto nuestra reforma se fundamenta en dos pilares: un pacto por la generación de empleo e impuestos justos”, explicó el congresista.

Y anotó que el primero consiste en un gran acuerdo entre empresarios, trabajadores y Estado para garantizar trabajo decente, para lo cual, puntualmente, proponen condicionar los beneficios tributarios a las empresas según el número de empleos nuevos que generen, además de darles incentivos a los emprendedores.



Asimismo, plantean que se generen incentivos a la producción de la tierra: “Es inmoral que haya miles y miles de hectáreas que no producen y no pagan impuestos (...). Proponemos una sobretasa de 2,5% a las tierras improductivas para que el dueño las ponga a trabajar o se las venda al Estado para ser distribuidas”.



En el segundo punto, que lo llama de impuestos justos, consiste en que cada uno debe aportar según sus capacidades. “Nuestra propuesta es que a los mil millonarios se les aumente por lo menos al 45% su impuesto de renta”.



CAMBIOS GRANDES

Los ajustes propuestos por este grupo de parlamentarios van más allá e incluyen fijar una tabla de tarifas para quienes paguen impuesto al patrimonio, en lugar del 1% que está fijada actualmente para todos los contribuyentes.



Asimismo, plantean eliminar el descuento del ICA a las empresas que se creó en la Ley de Financiamiento y se incluyó en la ponencia mayoritaria de la reforma tributaria.



De otro lado, el texto plantea destinar 10 puntos del recaudo de renta para programas del ICBF, el Sena, atención a la primera infancia e instituciones de educación superior, panorama similar con el IVA, del cual se utilizaría un 1% del recaudo para financiar el sistema general de salud del país y la educación superior.



En cuanto a las bebidas azucaradas, los congresistas proponen que paguen un impuesto del 20% del valor de cada una, con el fin de reducir su consumo a nivel nacional. Incluso, afirman que los potenciales ingresos por este tributo se destinarían “a la implementación de medidas de política pública creadas para combatir la obesidad y la diabetes y demás enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en el territorio nacional”.



Según el ponente, su propuesta de reforma ataca la inequidad y regresividad del sistema tributario, que, en su concepto, se ampliarían con la nueva iniciativa del Gobierno. “Esta reforma tributaria, al igual que las muchas que se han aprobado desde principios de siglo, no fomenta la productividad ni garantiza mejoras en las condiciones laborales de los colombianos, tampoco fomenta la progresividad tributaria por lo que difícilmente se mejora la situación de desigualdad que atraviesa el país”, dice.



No obstante, los votos para aprobar la ponencia de la oposición no alcanzarían para ser aprobada.