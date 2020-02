Países de la Comunidad Andina eliminan costos de roaming internacional

El Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza anunció que los países de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron la norma que elimina los costos de roaming internacional en beneficio de más de 111 millones de ciudadanos andinos.



(Eliminación de roaming internacional será beneficioso: Tigo Une).

La Decisión 854 fue aprobada durante el Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión ampliada con los Ministros de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, en la cual participó el Secretario General; la Viceministra de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Claribel Aparicio; el Ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo; el Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Diego Caicedo y el Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, José Luis Castillo.



La reunión que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, donde se realizan actos conmemorativos a los 50 años de la Comunidad Andina, contó con la participación del Viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia, René Sánchez; el Jefe de la Oficina Internacional del Ministerio de Comercio de Colombia, Julián Zuluaga; la Subsecretaria Telecomunicaciones de Ecuador, Estefanía de Mora; el Director General de Políticas y Regulación de Comunicaciones del Perú, José Aguilar y los organismos reguladores de las telecomunicaciones de los cuatro países.



(Así es el mapa de tarifas de roaming internacional).



Según indicó el Secretario General de la CAN, el principal beneficio de esta Decisión que forma parte de la Agenda Digital Andina, es que los usuarios de los cuatro países podrán acceder al servicio de roaming internacional (voz, datos y SMS), pagando tarifas similares a las que pagan dentro de su país de origen. Para alcanzar este objetivo, la norma prevé una senda progresiva decreciente en las condiciones tarifarias del mercado mayorista y minorista.



“A partir del 2022, no habrá una tarifa, plan tarifario o recargo adicional por el servicio de roaming internacional entre los países de la CAN, lo cual representa un beneficio directo para el bolsillo de todos los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos y el cumplimiento del mandato del Acuerdo de Cartagena, que es el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Andina”, afirmó.



Jorge Hernando Pedraza destacó que la Decisión incorpora aspectos relevantes en materia de derechos de los usuarios de roaming internacional, en particular en lo referido al acceso a la información, la libre elección del servicio (activación y desactivación), respuesta rápida y eficaz a las solicitudes, quejas o reclamos derivados de la prestación del servicio.



“Esta Decisión contribuye al fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos andinos a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y con ello a dirigir los esfuerzos de los países de la CAN, a cerrar de manera eficaz y efectiva la brecha digital”, reafirmó el Secretario.



PAÍSES CELEBRAN LA DECISIÓN



Tras la aprobación de esta importante Decisión, los cuatro países expresaron su firme respaldo y reconocimiento a la gestión del Secretario en estos y todos los temas que se vienen impulsando en beneficio del ciudadano.



“Estamos muy satisfechos de haber concretado esta importante Decisión, que demuestra que la Comunidad Andina va avanzando en consensos a nivel tecnológico, de telecomunicaciones y en beneficio de los habitantes de los cuatro países”, expresó la Viceministra de Comercio de Bolivia, Claribel Aparicio, quien ejerce la presidencia de la Comisión.



Asimismo, el Ministro de Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo consideró la aprobación de la norma como un salto cualitativo en la construcción del proyecto de integración, “la Decisión es un instrumento a través del cual se facilita el comercio, se promueve mayor actividad de pequeñas y medianas empresas y se contribuye al beneficio de los ciudadanos de la Comunidad Andina”.



Igualmente, el Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Diego Caicedo saludó la aprobación de la Decisión, “Es un momento importante e histórico para los países de la Comunidad Andina, porque hemos logrado sacar adelante una decisión que beneficia a los ciudadanos de a pie”.