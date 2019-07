Paraguay quiere tener su propio ‘canal de Panamá’

Esta propuesta sería un enlace clave entre los puertos de las costas del Atlántico y Pacífico de América del Sur. La inversión de más de US$2.000 millones en infraestructura básica, como carreteras y puentes, tiene como objetivo transformar la región del Chaco e impulsar el comercio, según el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.



El Corredor Bioceánico conectará puertos en Brasil y Chile, mientras que una carretera modernizada recorrerá la región de norte a sur. "Va a generar un desarrollo sin precedentes", dijo Wiens desde Asunción. Si bien Wiens comparó su impacto potencial en el comercio regional con el del Canal de Panamá a principios del siglo XX, América Latina cuenta con una larga historia de proyectos de infraestructura ambiciosos que no siempre se materializan.



Un plan para construir dos túneles de 13,9 kilómetros a través de los Andes ha avanzado poco desde que Argentina y Chile crearon una entidad conjunta para administrar el proyecto en 2010. No obstante, el vasto Chaco semiárido ya es una parte importante de la economía paraguaya al producir carne vacuna, lácteos y, cada vez más, soya, gracias en gran parte a los agricultores menonitas que se establecieron en la región. El valor anual de los bienes transportados a lo largo de la actual carretera Transchaco podría triplicarse a alrededor de US$5.000 millones en unos cinco años con mejores carreteras, según Wiens.



INFIERNO VERDE



La rápida deforestación ya está transformando el área brutalmente calurosa y ecológicamente diversa, antes conocida como el "infierno verde", donde vive una gran cantidad de comunidades indígenas del país.



Paraguay se enfrenta el desafío de minimizar el impacto ambiental del desarrollo a gran escala que tarde o temprano llegará al Chaco, dijo Yan Speranza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, una organización sin fines de lucro que administra alrededor de 70.000 hectáreas de reserva natural privada en el país. "Nuestro normativo ambiental es bastante bueno en términos generales", señaló Speranza. "El gran problema siempre es la capacidad del Estado de hacer cumplir la normativa. No tener una capacidad de 'enforcement' es lo que preocupa".



IMPULSO A LAS OBRAS PÚBLICAS



​Los planes del Gobierno forman parte de un programa de construcciones a nivel nacional que incluye más de US$6.800 millones para proyectos de carreteras, agua y residuos.



Las obras públicas podrían ser un salvavidas muy necesario para una economía que se ha desacelerado debido al débil crecimiento en los países vecinos, Brasil y Argentina. El banco central ha señalado que podría reducir su pronóstico de crecimiento para 2019, que actualmente es de 3,2%, cuando actualice su perspectiva para la economía el 25 de julio.



Bancos multilaterales como la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo probablemente proporcionarán la mitad de las necesidades de financiamiento de obras públicas de Paraguay, pero Wiens considera que la participación del sector privado aumentará a un 30% en pocos años, desde el 20% actual.



Durante los próximos 12 meses, el Gobierno planea sacar a subasta al menos US$1.200 millones en alianzas público-privadas y proyectos llave en mano, incluidos dos segmentos del Corredor Bioceánico, y se podría obtener financiamiento de los mercados internacionales de capital, dijo.



Los inversores extranjeros ya han manifestado su interés por inyectar capital en la infraestructura paraguaya. El consorcio que tiene un contrato para construir el primer segmento del Corredor Bioceánico recaudó US$450 millones con una emisión de bonos mundiales en mayo, mientras que una venta de bonos de US$250 millones el próximo mes financiará parte de la expansión de las Carreteras 2 y 7 en el sur de Paraguay según un contrato de PPP. Esa financiación "habla a las claras de la confianza del mercado internacional de la estabilidad macroeconómica de nuestro país", manifestó Wiens.





BLOOMBERG