Patentes en el país crecieron un 6,6% durante el 2018

Entre 2017 y 2018, el número de patentes concedidas presentó una variación de 6,6%, pues esta cifra pasó de 1.298 hace dos años a 1.384 durante el ejercicio pasado. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con corte al 30 de abril, se habían otorgado 164.



Si se desglosa la información del organismo, esta indica que al finalizar el cuarto mes de este año se habían concedido 27 patentes de invención a residentes y 127 a no residentes. Para el caso de los registros en modelo de utilidad la cifra es de 9 para residentes y 1 para no residentes.



Para Eduardo Varela, socio de Cavelier abogados “el hecho de que se presenten cada vez más patentes en el país es importante, pues indica crecimiento en materia de innovación y desarrollo”.



Respecto a las ciudades donde mayor número de solicitud de patentes de invención se han presentado este año están Bogotá con 35 hasta abril, seguido de Medellín con 15, Bucaramanga y Cali con seis cada una y Barranquilla con cinco. En total, desde 2017 hasta el cuarto mes de este año, Bogotá suma 422, Medellín 157 y Bucaramanga 66.



Según destacó Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio en entrevista con Portafolio, el hecho de que los registros se puedan hacer en línea hace que haya un obstáculo menos en este ámbito, pues la gente ya no se tiene que movilizar hasta Bogotá para hacer el trámite.



De otro lado, en el tipo de solicitante en patentes de invención por residentes, entre 2017 y abril de 2019, se destaca la participación de personas naturales con 469 en total, seguido por las Instituciones de Educación Superior (IES) con 399, las empresas con 327 y los centros de investigación con 11.



Sobre la participación de las universidades, el listado lo lidera la Universidad Nacional de Colombia con 27 patentes concedidas. El ‘top’ cinco lo completa Eafit con 20, la Universidad de Antioquia con 15, la Universidad de Medellín con 10 y la Universidad Militar Nueva Granada con 9.



Por sectores en los que las patentes de la IES son concedidas, lidera química, seguido de ingeniería mecánica, instrumentos (tecnología médica, instrumentos de medida y control, entre otros) y electricidad - electrónica y otros.



De acuerdo con Varela, aunque en Colombia el número de registro de patentes ha venido aumentando, si se quiere incrementar aún más esta cifra es necesario que tanto las empresas como las universidades hagan mayor inversión en investigación y desarrollo. “Con esto, se podría cambiar el panorama de aquí a unos cinco años”, agregó.



En el ámbito empresarial, según Luis Fernando Martin, director del PhD de Aden Business School, tener patentes trae buena reputación a las firmas, pues se ven como innovadoras y pueden abrirle las puertas a más negocios.



Por último, Barreto dijo que aumentar el número de patentes, responde más a una política pública del Gobierno que incentive la ciencia y tecnología en el país.



MOVIDAS EN EL SECTOR



Según le comentó Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio a Portafolio en una entrevista, la SIC tiene el registro marcario, de modelos de utilidad, de diseño y de patentes de invención, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor “se ocupa de la otra parte de propiedad intelectual”. Teniendo en cuenta este panorama, el funcionario destacó que “hay una discusión abierta para ver si debería existir una sola entidad que registre los dos; es decir, propiedad intelectual e industrial. Además de revisar si esta debería encontrarse en la Superintendencia o en la Dirección de Derechos de Autor o si, por el contrario, debería ser una tercera entidad que está evaluando el Gobierno”.



Valerie Cifuentes Martínez