Peajes al norte de Bogotá podrían subir $4.500

La estructuración del proyecto Accesos Norte II, que buscará darle continuidad a las obras de ampliación en la entrada a Bogotá, se encuentra avanzando satisfactoriamente y se espera que la licitación de este proyecto sea abierta entre enero y febrero del 2020, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Con estas intervenciones, que tomarían cinco años en concluirse, pretenden aumentar el número de carriles de tres a cinco en la autopista Norte, entre las calles 192 y 145; y por la carrera séptima, entre la calle 200 y la 245.



Además, el plan incluye la construcción y mejoramiento de la variante de Sopó desde la Hacienda Aposentos hasta el sector Tres Esquinas, lo que tendría una extensión de 7,2 kilómetros.



Se prevé que este conjunto de obras, que serían hechas a través de una Asociación Público Privada (APP), costarían $1,27 billones, lo cual no requeriría de aportes públicos, como en otras carreteras de cuarta generación (4G).



Sin embargo, para poder financiar el proyecto, el plan contempla el aumento de la tarifa en dos peajes: Andes y Teletón.



Según conoció Portafolio, el incremento podría ser de $4.500, ya que de otro modo no se conseguirían los recursos para materializar las obras en el corto plazo, aunque no es claro a partir de cuándo se haría el ajuste, ya que primero se debe llevar a cabo un plan de socialización con las comunidades aledañas a la zona. De esta forma, en el peaje Andes los vehículos más pequeños, que hoy pagan $8.700, pasarían a cancelar $13.200, hipotéticamente hablando.



No obstante, el resto del dinero provendrá del fondo de contingencias, con un aporte de 329.000 millones aproximadamente, y de un ‘ahorro’ que se ha hecho en los ingresos percibidos del peaje de Andes, Fusca y Teletón, del 34% del total.



Estas ampliaciones se conectarían con las obras que ya están en marcha del proyecto Accesos Norte Fase I, que es una iniciativa privada.



En este caso el plan es hacer las ampliaciones de las vías autopista norte y carrera séptima, entre la calle 245 y La Caro; y se registra un nivel de avance del 10%.



Cabe mencionar que este proyecto aún no tiene cierre financiero, por lo que de acuerdo con el Gestor de Proyectos de Infraestructura de la ANI presenta atrasos frente a lo proyectado en el cronograma.



Sin embargo, se espera que la gestión de esos recursos se logre hacer en lo que resta del 2020.