Persisten temores sobre el déficit fiscal con la Ley de Financiamiento

Total certeza existe en el Gobierno de que las cuentas van a cuadrar y que la regla fiscal a partir del 2020 se seguirá cumpliendo. Así lo señaló en entrevista con Ricardo Ávila, director de Portafolio, el presidente Iván Duque al ser indagado sobre los temores que existen en algunos sectores sobre un posible déficit que traería la Ley de financiamiento en dos años.



(Lea: 'No dejaremos que el terrorismo amenace la salud de la economía')

El Jefe de Estado reiteró que si bien con la Ley de Financiamiento se buscaban recaudar 14 billones de pesos y ahora solo llevará al erario 7,8 billones de pesos, el compromiso del Gobierno es cumplir la Regla Fiscal. Un objetivo que se cumpliría con el plan de recorte, mayor crecimiento económico traducido en aumento del recaudo y una “agresiva” fiscalización, dijo.



(Lea: Ley de financiamiento dejaría nuevo hueco de $5 billones en el 2022)



No obstante, centros de estudios económicos como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) han manifestado su preocupación en el sentido de que la iniciativa, como fue aprobada, llevará a un déficit fiscal en los próximos años. En su informe semanal de este lunes 21 de enero, la asociación reitera que la brecha de recaudo tributario continuará abriéndose.



“La relación recaudo/PIB de Colombia se ha puesto estructuralmente en una preocupante trayectoria descendente. Efectivamente, dicha presión tributaria estaría cayendo del pico del 14,5% en 2015 hacia un 13,6% en 2020 (similar a la observada en 2018) y probablemente a solo un 13,2% para 2022”, indica el centro de estudios.



Del mismo modo, la Anif recalca que el recaudo en vez de cerrarse en al menos un 1,5% del PIB, se ha agravado a ampliar la brecha a una cifra cercana al 3% del PIB. “A nivel del bosque del recaudo tributario en Colombia, claramente la Ley de Financiamiento ha sido un rotundo fracaso”, precisa el documento.



El panorama que avizora Fedesarrollo no es muy distinto, pues estima que para el 2020 en adelante se van a requerir esfuerzos adicionales en materia de ingresos para cumplir con los compromisos de la Regla Fiscal.



“El análisis que hemos hecho es que para el 2019 parece factible cumplir con la Regla Fiscal, pero va a requerir de un ajuste en materia de gasto, dado que la Ley de Financiamiento no generaría los recursos que se estaban esperando”, argumenta Juan Sebastián Corrales, director de análisis macroeconómico de Fedesarrollo.



Corrales además comenta que en el mediano plazo la situación será más retadora porque la norma empieza a generar menores ingresos desde el 2020, “debido a las medidas que generan beneficios tributarios para las empresas, que consideramos van en la dirección correcta, pero deben ser compensados con otras fuentes de ingresos”, dice.



En ese sentido, el analista explica que la regla fiscal ha sido el instrumento de política que nos ha permitido tener unas tasas de endeudamiento relativamente bajas y brindarles confianza a los inversionistas extranjeros. “Mantener esa solidez frente a nuestros instrumentos de política económica resulta muy relevante para la estabilidad fiscal y económica”, añade Corrales.



También para Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, las cuentas del Gobierno se empiezan a enredar desde el 2020, principalmente por las gabelas que se dan a las empresas desde este año.



“Hay un costo adicional de tener que ayudar a los migrantes venezolanos y también se sigue reduciendo el impuesto de renta a las empresas, entonces no hay nada que esté compensando ese descenso”, sostiene.



Asimismo, Ballén indica que si el sentido de la venta de un porcentaje de las acciones de Ecopetrol es tapar el hueco fiscal, el mensaje no es positivo para la venta del activo que podría desvalorizarse.

“En cierta medida uno tiende a escuchar que se quiere que el Comité de Regla Fiscal modifique nuevamente la regla fiscal, esa sería la salida que ellos estarían buscando en este momento, la más sencilla. Ojalá no vendan activos productivos y no nos metamos en temas complejos por tratar de quedar bien en el corto plazo”, anota.



Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, coincide con Ballén e indica a partir de 2020 los ajustes recién aprobados al estatuto tributario en la ley de financiamiento tendrán un efecto fiscal negativo y creciente.



"Por lo tanto, para asegurar la observancia de la senda de corrección del déficit estructural definida en la regla fiscal esta nueva ley hará necesaria la adopción de medidas adicionales de ajuste en los años venideros. Este será sin duda uno de los principales desafíos en materia de política económica que enfrentará Colombia en el futuro inmediato". explicó.



Por otro lado, Nicolás Carrero, experto tributario y director de Carrero y Asociados, explica que las cuentas para el Gobierno van a cuadrar e inclusive sobrará plata en la medida que se dé la reestructuración de la Dian.



"Cómo quedó la Ley de Financiamiento, donde va a recoger 7,5 billones de pesos, hay unas potestades que le dieron a la Dian para ampliar y fortalecer la entidad en aspecto tecnológico y de recursos humanos. Considera el Ministerio de Hacienda y la Dian que si hace esto el recaudo se va a disparar por menos elusión y evasión de impuestos, por consiguiente no habría necesidad de modificar la regla fiscal", puntualizó.