Pese a recorte de tasas en EE. UU., el dólar volvió a los 3.300 pesos

En momentos en que todas las apuestas se inclinan a que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie hoy un recorte en las tasas de interés, se esperaría que el dólar se debilite frente a otras monedas.



(Lea: Fuerte repunte del dólar lo vuelve a acercar a los $3.300)



Pero la realidad es que en varios países, incluido Colombia, se ha visto un repunte marcado de la divisa en las últimas dos semanas.



(Lea: En mayo, las remesas marcaron un récord)

De hecho, desde el martes pasado la cotización del dólar en el mercado local ha recuperado casi $120 y ayer estuvo por encima de los $3.300. Aunque se negoció en un promedio de $3.296 ($34 más que el lunes), el precio de cierre de este martes fue de $3.302. Y no fue el único, pues también hubo alzas del dólar en Brasil, Chile y Argentina.



Ayer inició la reunión de la FED, al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump volvía a ejercer presión, al señalar que un “pequeño recorte de tasas no es suficiente”. Pero más que eso, aumentó el nerviosismo en los mercados luego de que el mandatario amenazara de nuevo a China con una posición comercial más fuerte si logra la reelección.



Además, Europa tiene mucho que ver en la turbulencia reciente, pues el Banco Central se alista para ofrecer más liquidez ante la perspectiva de un mayor deterioro económico.



Para Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones económicas en Alianza, esto contrasta un poco con EE. UU., “en donde cifras más positivas y la posibilidad de que la FED no haga grandes recortes dan a entender al mercado que ese país es el que menos estímulo necesita”.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia en Casa de Bolsa, añade la posibilidad de que haya un Brexit duro, lo que debilita al euro y fortalece al dólar.



Sin embargo, también hay factores locales que están incidiendo en la debilidad del peso colombiano.



Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, señala que las perspectivas sobre el crecimiento económico del país para este año son inferiores, según lo han señalado el Fondo Monetario y el Banco de la República (entre otros), lo que también ayuda a que el mercado se ajuste.



Los expertos coinciden en que los inversionistas siguen preocupados con respecto a la situación fiscal de Colombia, así como al aumento del déficit en la cuenta corriente del país (están saliendo más dólares de los que entran).



Olarte dice, además, que esta situación coincide con la temporada de fin de mes y de una mayor demanda de dólares por algunos agentes del sector real. “En los últimos días se ha dado una tormenta perfecta que no debe durar mucho, pues no hay temas estructurales. Si todo sigue como está, se espera una apreciación”, concluye.