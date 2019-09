Petróleo jalona economía en cinco departamentos del país

No cabe duda que la actividad petrolera es el jalonador de la economía regional en un país.



Así lo indica Fedesarrollo a través de una investigación en la que revela que Arauca, Casanare, Meta, Putumayo y Santander, gracias a la operación hidrocarburífera, han registrado una dinámica positiva para sus finanzas públicas.



De acuerdo al “estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en las regiones productoras”, elaborado por el citado centro de estudios, estos cinco departamentos han registrado los mejores números en cuanto al producto interno bruto (PIB), empleo, encadenamiento productivo y estructura financiera, en comparación con otros que no desarrollan bloques de este tipo de extracción.



La citada investigación toma como referencia un lapso de tiempo de 32 años, que van de 1985 a 2017, pero se centra en dos hitos, los censos poblacionales de 1993 y 2005.



BALANCE SOCIAL



“Los municipios productores de petróleo en los departamentos estudiados (Arauca, Meta, Casanare, Santander y Putumayo) tuvieron registraron un mayor crecimiento de la población que los no petroleros, así como una mayor reducción de la pobreza multidimensional entre censos, excepto Putumayo (entre 1993 y 2005)”, indica una de las conclusiones del estudio.



Así mismo, señala que los cinco departamentos petroleros reportaron un crecimiento en la cobertura de educación, a excepción de Arauca (2005 y 2015).



Además, un aumento sustancial en cobertura de los servicios públicos de acueducto y energía eléctrica entre censos, excluyendo a Putumayo. Pero lo que más llama la atención es que en el 2015 la cobertura eléctrica de Arauca y Meta fue superiores a la nacional.



Con respecto al PIB, este fue mayor per cápita que los no productores; y en algunos con un aumento en inversión, también en términos por persona.



Sin embargo, el estudio de Fedesarrollo subraya que, a pesar de ser departamentos con municipios petroleros “queda mucho por hacer en salud, ya que se registra una mayor tasa de mortalidad infantil que el promedio nacional entre 2005 y 2015, a excepción de Santander”.



OTROS INDICADORES ECONÓMICOS



Otra de las observaciones del citado estudio de Fedesarrollo tiene que ver con las repercusiones de la actividad petrolera en la dinámica microeconómica. Y cómo está afectado otros sectores que se desarrollan en los municipios de los citados cinco departamentos.



“El sector de hidrocarburos en estos departamentos ha crecido más que los otros sectores y ha aumentado su participación en el PIB departamental con la excepción de Santander”, reza el estudio, y reafirma que esta se debe ejecutar “sin sacrificar la dinámica de crecimiento de otras actividades”.



El estudio revela además que la especialización en este sector (de hidrocarburos) es mayor que la de la economía nacional y “es conveniente diversificar las finanzas departamentales con el desarrollo de proveedores de la cadena y apoyo a otras actividades productivas”, como se viene realizando en el departamento de Santander.



Señala además que si bien hay un crecimiento en cuanto a los niveles de empleo, gracia a que es una actividad legal y formal, lo paradójico es que sigue existiendo una mayor tasa de formalidad, con respecto a los departamentos que son no productores.



GENERACIÓN DE ENCADENAMIENTOS



Una de las principales conclusiones a las que llega el citado estudio tiene que ver con la actividad petrolera como dinamizador de encadenamientos productivos.



Es decir, que para el desarrollo de la operación petrolera, los campos demandan a nivel local y regional servicios e insumos para sus respectivos procesos de exploración, producción y transporte.



“Los ingresos y la inversión totales, y per cápita, en los municipios productores son mayores en comparación con los no productores, de estos departamentos”, indica una de las conclusiones.



En el mismo orden de ideas, Fedesarrollo subraya: “En Santander, solo Bucaramanaga supera a los productores. El PIB de Barrancabermeja es superior al de la capital de este departamento”.



En el tema de regalías, el estudio indica que estos recursos tienen una alta participación en los ingresos de estas Entidades Territoriales (ET).



En cuanto a la institucionalidad, Fedesarrollo revela que los indicadores de desempeño integral (fiscal y de gestión) así como los de conflictividad han mejorado desde 2006 para los citados departamentos.



Finalmente, el centro de estudios indica que la paz es una oportunidad para mejorar el bienestar de la población, su participación en las decisiones que les impactan y hacer una actividad petrolera bien realizara en zonas prospectivas.



‘CON MEJOR CALIDAD DE VIDA’: ACP



Un análisis realizado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) comparó los indicadores de desarrollo de municipios con y sin producción petrolera de cinco departamentos del país (Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá), que representan 85% de la producción de hidrocarburos de Colombia. Los hallazgos muestran que en la mayoría de los aspectos analizados, los municipios que tienen actividad petrolera presentan mejores resultados. En materia de ingresos, el estudio concluye que los municipios petroleros aportan al PIB de sus departamentos 11 veces más que los no petroleros, y reciben cinco veces más ingresos en impuestos, regalías y aportes del Sistema General de Participaciones. Además, se evidenció un efecto multiplicador de la industria en los ingresos municipales, asociado a la cadena de bienes y servicios.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio