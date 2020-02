Petróleo y oro, cartas de Santander para crecer

El departamento de Santander tendrá un papel protagónico y de primer orden en el sector minero energético del país en los próximos años.

La razón, en su territorio se desarrollarán dos grandes proyectos, uno minero y el otro petrolero (piloto), que no solo catapultarán la economía regional, sino que de paso contribuirá a que las cuentas nacionales crezcan de manera considerable. Por un lado, en la región occidental, más exactamente entre los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja, posterior a los proyectos piloto, se desarrollarían los yacimientos no convencionales (YNC) a través de la técnica del fracking, que le ayudará aumentar en mínimo 30 años las reservas de petróleo y gas.



(Oro brilla a la sombra del petróleo).



Y por el otro, en la zona nororiental, en la región de Soto Norte, entre los cascos urbanos de California, Suratá, Matanza y Charta, se ejecutará uno de los complejos mineros a gran escala industrial para la producción de oro que liderará la multinacional Minesa.



Para el Ejecutivo se da por descartado su alto nivel de importancia, y si bien la iniciativa aurífera ya tiene el rótulo Pine (Proyecto de Interés Nacional y Estratégico), no se pone en duda que los futuros desarrollos de no convencionales petroleros en el Magdalena Medio santantadereano también lo tendrán.



A LAS CUENTAS NACIONALES



Es tal la apuesta del Estado por estos dos proyectos minero energéticos, que desde ya se hacen estimaciones, no solo de cuánto contribuirá al Producto Interno Bruto (PIB) regional y nacional, sino también en el crecimiento de otras variables económicas.



Proyecciones del Ministerio de Minas y Energía calculan que ambas iniciativas le representarían al país cerca del 2% del PIB al año. En el caso de los no convencionales el aporte en el PIB sectorial por su operación sería en mínimo del 8%, y en el de oro se trazaría en un 4%, respectivamente.



Además, en cuanto a producción, mientras el complejo aurífero le entregaría al país en sus 25 años de operación 9 millones de onzas de oro, el de YNC en un período similar le reportaría a la nación más de 500.000 barriles de petróleo adicionales por día (bpd).

Suma de los YNC



EN SANTANDER



Proyecciones realizadas por los técnicos de Ecopetrol, así como de los ministerios de Hacienda y Minas y Enegía, indican que la producción de no convencionales en el Magdalena Medio se podría incrementar entre 250.000 y 500.000 bpd, teniendo en cuenta que a la fecha el bombeo es cercano a los 80.000 bpd.



De igual manera, le inyectaría a la economía nacional US$30.000 millones al año, es decir más o menos el 10% del PIB.



Es decir que por cada dólar que se invierta en un proyecto de no convencionales jalona US$1,8 en bienes y servicios, transporte servicios y logística, gracias a que dinamizaría las economías locales.



Además contribuiría a cerrar el déficit de la balanza comercial con exportaciones anuales por unos US$15.000 millones.



El Gobierno estima que la producción de crudo en los no convencionales, a través de la técnica del fracking, podría generar 124.000 empleos, si se tiene en cuenta que actualmente la industria petrolera genera 40.000, y más cuando la industria no convencional por cada empleo convencional genera tres puestos de trabajo.



Por su parte, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señala que con solo la exploración de los no convencionales el citado departamento se beneficiará con mayores recursos provenientes de regalías para apoyar el desarrollo económico y social de la región.



“Los entes territoriales terminarían recibiendo por concepto de regalías petroleras adicionales, gracias al también llamado fracking, alrededor de US$1.000 millones ($3 billones) cada año”, describe un documento de trabajo del gremio petrolero.



En diversos escenarios del país, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, ha reiterado en sus intervenciones que los municipios serán los más beneficiados con esta operación, ya que aumentarían considerablemente los recursos en sus presupuestos.



SOTO NORTE TAMBIÉN SUMARÁ



Proyecciones de Minesa indican que el proyecto aurífero le aportará al país 14 toneladas de oro al año, lo que equivale al 73% de la producción formal y el 34% del total de la extracción nacional anual.



“Es decir, que producirá tres veces más oro que la empresa que actualmente reporta la mayor producción del metal en el país, lo que convertirá a Santander en el primer productor de oro a nivel nacional”, precisó Santiago Ángel, presidente de Minesa.



La administración de la minera, luego de la segunda visita de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (Anla) en noviembre pasado, radicó la información solicitada por la entidad, y solo se espera que posterior a la audiencia pública, sea expedida la licencia ambiental.



“El montaje, programado para tres años, tiene una inversión estimada de US$1 millón por día. Es decir, para llegar a los US$1,2 billones. La proyección en impuestos y regalías es cercana a los US$100 millones por cada año durante la vida del complejo minero. Los esfuerzos realizados por la empresa han permito ya una inversión social entre el 2016 y 2018, de más de $30.000 millones. Además se generarían cerca de 5.000 empleos”, dijo Ángel.



El desarrollo de esta complejo minero ya está desencadenando enfrentamientos en el departamento, como el acalorado debate registrado en días pasados en la Asamblea Departamental o como los sucesos ocurridos recientemente, en un evento para promocionar el proyecto ante potenciales proveedores, donde los opositores bloquearon la entrada.



​Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio