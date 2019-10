Petronas, con pista para aterrizar su tarea ‘offshore’ en Colombia

Una empresa internacional petrolera con operación en cinco continentes que viene pidiendo pista para aterrizar y desarrollar su tarea en Colombia es la compañía estatal de Malasia Petronas.



En las últimas semanas, el nombre de la asiática viene sonando con más insistencia en el sector petrolero del país, ya que además de su amplía experiencia en labores costa afuera (offshore), y su estrecha cercanía con Ecopetrol (por la operación conjunta en Brasil), la ubican como la más opcionada para convertirse en actor de primer orden en aguas del mar Caribe.



(Petronas o Chevron, trabajarían con Ecopetrol en el mar Caribe).

Portafolio pudo establecer, con fuentes en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que la citada petrolera estatal no solo está interesada en asociarse con Ecopetrol para operar de manera conjunta los tres bloques que desarrollaba antes la colombiana con la entonces hidrocarburífera de EE. UU. Anadarko.



Sino que también mira con especial atención los cuatro bloques offshore que tiene en su poder la también estadounidense Occidental Petroleum (Oxy), que le fueron adquiridos hace cerca de siete meses a Anadarko.



El largo kilometraje de Petronas en la exploración y producción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas (mínimo 4.500 metros), sumado al juicioso análisis que viene haciendo a la información suministrada por Ecopetrol y la ANH de las áreas marinas ofertadas, muestran su gran interés por desarrollar la operación, a tal punto que ha solicitado a firmas de banca de inversión que la asesoren en el tema.



UN JUEGO A DOS BANDAS



Tanto para la ANH como para el sector petrolero del país, el juego a dos bandas al que le estaría apostando Petronas, con todas las cartas sobre la mesa, es porque se buscaría no quedarse por fuera de la reactivación petrolera de Colombia.



La primera apuesta de Petronas serían los tres bloques Fuerte Sur, Fuerte Norte y Purple Angel, los cuales hoy son propiedad 100% de Ecopetrol, y que se encuentran ubicados al frente de las costas de los departamentos de Córdoba y Sucre.



Este número de áreas fueron devueltas por Anadarko a Ecopetrol antes de vender sus activos a la Oxy. Y Petronas encajaría como anillo al dedo en la intención de la petrolera colombiana si busca un socio con amplia experiencia internacional en el offshore.



Al indagar con voceros de Ecopetrol sobre el tema, dejaron en claro que, si bien hay empresas internacionales interesadas, todavía no hay resultados, pero que posiblemente a final de año se conocería el nombre del nuevo socio.



“Ecopetrol montó un dataroom para que las empresas interesadas en ser socias de la empresa ingresen y analicen toda la información técnica y financiera de cada uno de los tres bloques, con el fin de que hagan sus proyecciones y establezcan si es una operación rentable, como socias de la compañía”, señaló uno de los voceros de la petrolera colombiana.



UNA GRAN TAJADA



La otra banda a la que le apuesta sus carta Petronas son los cuatro bloques offshore con vocación en gas natural, que eran operación 100% de Anadarko y hoy en día están en manos de Oxy, luego de la venta de estos por parte de la primera a la segunda.



Las áreas marinas (COL-1, COL-2, COL-6 y COL-7) están localizadas en las costas frente a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y son considerados por los analistas como estratégicos.



Sin embargo, a la fecha Oxy no le ha confirmado a la ANH cómo desarrollará los citados bloques, teniendo en cuenta que la multinacional petrolera solo ejecuta su operación costa adentro (onshore).



Este escenario se convertiría en la oportunidad que estaría esperando Petronas, quien se ofrecería como socio para operar de manera conjunta con la petrolera estadounidense los cuatro bloques.



“La firma de estos cuatro contratos, que permitirán el desarrollo para la exploración y producción de hidrocarburos, le representaría al país una inversión cercana a los US$600 millones”, señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



Sin embargo, el funcionario dejó en claro que Oxy tiene plazo hasta mediados de noviembre para tomar la decisión de si asumen o no la operación de los cuatro bloques.

Morelli además explicó que el desarrollo de estas cuatro áreas offshore son importantes para las arcas del Estado y de paso le daría una mano al Gobierno en su intención de incrementar las reservas de gas natural.



“El Gobierno Nacional hará todo el esfuerzo para que la citada multinacional petrolera asuma el compromiso de desarrollar los cuatro bloques invitando a un operador con experiencia en el offshore”, subrayó Morelli.



Sin embargo, el funcionario también contempla la otra cara de la moneda, y si Oxy decide no desarrollar los cuatro bloques, estos serían retomados por el Estado para ponerlos nuevamente en vitrina, seguramente para la segunda subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa).



“Se subastarían en el próximo ciclo de oferta de bloques que saldrían a licitación antes de finalizar el presente año. Hay empresas interesadas en asumir esta operación como Petronas, Shell y ExxonMobil”, afirmó.



Por el momento, la estatal petrolera de Malasia estaría atenta a entrar con todo a Colombia.



