'Economía colombiana crece de una manera lenta pero sólida'

La economía colombiana creció 3,3% durante el 2019, impulsada principalmente por el consumo interno: comercio, transporte y servicios de comida, administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y actividades profesionales, científicas y técnicas, según anunció el Dane.



Para este año, el gobierno Nacional se fija una meta de 3,7%, debido a las turbulencias externas con los precios del petróleo y sobretodo la incertidumbre de salud pública por el Coronavirus chino.



Portafolio.co consultó la opinión de los analistas sobre el comportamiento de la economía colombiana.



‘NUESTRO POTENCIAL DE AUMENTO ES MODESTO’, RICARDO ÁVILA

Ricardo Ávila, analista senior de EL TIEMPO, destacó el resultado como positivo, pues confirma que hay una aceleración de la actividad económica que no es despreciable, especialmente si se tiene en cuenta la casi nula expansión de América Latina como región. “Aun así, seguimos por debajo del promedio observado en lo que va del siglo y nuestro potencial de aumento es modesto, sobre todo en un país que requiere mejoras en empleo y en los indicadores sociales”, indicó.



‘HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LA CARTERA DE CONSUMO’, FEDESARROLLO



El dato de crecimiento estuvo de acuerdo con las estimaciones de Fedesarrollo, que según su director, Luis Fernando Mejía, es muy bueno pero no es el suficiente para poder empezar a generar los puestos de trabajo y reducir la tasa de desempleo.



“Lo que muestra esto es que la economía colombiana ha venido de una manera lenta pero sólida, recuperándose de ese gran choque que tuvo en el 2014 por la caída de los precios del petróleo. Además, es especialmente importante porque muestra una resiliencia de la economía en términos relativos, ya vemos cómo América Latina creció el año pasado 0,5% y que la nuestra crezca a esta tasa de 3,3% muestra que tiene una solidez importante”, afirmó.



Sobre el comportamiento del sector constructor, Mejía anotó que especialmente el subsector de las edificaciones tuvo un comportamiento muy negativo a lo largo del 2019, sin embargo, precisó que este año pude ser de crecimiento dado que indicadores líderes, como el despacho de cemento, están mostrando algo de reactivación en el sector. “No esperamos tasas de crecimiento muy altas pero sí que en este 2020 entre al terreno positivo, jalonado especialmente por una recuperación de las edificaciones”, puntualizó.



Finalmente, el director de Fedesarrollo advirtió que si bien la demanda interna va a continuar bien hay que prestar especial atención a la evolución de la cartera de consumo. “Está generando cierta inquietud porque está creciendo 11% real, es casi es 15% en términos nominales, todavía no es motivo de alerta, pero hay que monitorearlo, dado que la tendencia preocupa”, concluyó.



‘CLARA TENDENCIA DE ACELERACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA’, DANIEL VELANDIA



Para Daniel Velandia, gerente de investigaciones económicas de Credicorp Capital, el dato vino en línea con las expectativas. “Hubo unas revisiones a los datos anteriores, en particular, hay que destacar que se revisó dos décimas a la baja el dato del 2018 de 27% a 2,5%, pero el dato del 2019 vino en línea con nuestras expectativa y con lo que esperaba el mercado”, afirmó.



Velandia, además señaló que “hay una clara tendencia de aceleración en la actividad económica y no hubo afectación mayor por el paro nacional y las protestas sociales, el consumo se mantuvo fuerte al cierre del año y la inversión presentó una desaceleración pero con niveles similares a la primera parte del año”.



Finalmente, destacó que el dato deja espacio para mantener una senda de crecimiento positivo.



‘LLEGAMOS A UN PUNTO INTERMEDIO’, CARLOS SEPÚLVEDA



En ese sentido, Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, también calificó al dato como positivo, aunque no era la meta de 3,6% que había presupuestado el Gobierno.



“Era una apuesta bastante optimista, pero tampoco llega a los pronósticos de preocupación que varios expertos plantearon a principio de año de alrededor de 3%. Llegamos a un punto intermedio que en el contexto latinoamericano e internacional de bajo crecimiento, es para destacar”, sostuvo.





