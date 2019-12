Los valores que deberá pagar para no tener pico y placa en Bogotá

Fue firmado el decreto por parte del alcalde Enrique Peñalosa, que permite a los vehículos transitar en horas de pico y placa en la ciudad.



(Lea: Abecé del pago voluntario para no tener pico y placa)



El Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular tendrá un valor inicial de $4.000.000 para una vigencia de un año y de $2.066.000 para una vigencia de seis meses.



El permiso iniciará al momento en que le sea notificada su aprobación al ciudadano y solo podrá solicitarse para los vehículos de servicio particular matriculados dentro y fuera de Bogotá. Cabe aclarar que dicho permiso solo aplicará en la ciudad.



(Lea: Dueños de carros particulares podrán pagar para no tener pico y placa)



La medida busca dos cosas principalmente: desincentivar el uso de un segundo carro y generar ingresos para el sector movilidad. Con esto, según los cálculos de la administración, se espera recaudar 170.000 millones de pesos durante el primer año y más de 400.000 millones de pesos en cinco años.



Se estima que 50.000 vehículos pueden acceder a la medida durante el primer año. Sin embargo, la cantidad de vehículos proyectados que paguen por el permiso especial no necesariamente circularán de manera simultánea, ni tendrán los mismos orígenes y destinos.



El decreto también establece que los carros blindados, alrededor de 15.000, y que hoy no son objeto de restricción, empezarán a tener pico y placa. Sin embargo, también podrán beneficiarse del pago para la libre circulación. Los blindados que hagan parte de la Unidad Nacional de Protección seguirán exentos.



Por otra parte, las camionetas con platón, que no tenían restricción, ahora la tendrán, pero también podrán a cogerse a la contribución para circular libremente.