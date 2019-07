Piden superintendencia regional anticorrrupción

Expertos de la firma legal Baker Mckenzie señalaron que para tratar de combatir la corrupción en la región, se deben compartir cargas entre las entidades gubernamentales y las empresas.



“La corrupción es el cáncer de América Latina, el costo que tiene en producción es muy alto en los dos sectores y afecta puntualmente la competencia”, explicó Raymundo Enriquez, socio del grupo de práctica de competencia económica.



De acuerdo con Enriquez, en la región se debe trabajar por tener estados de derecho sólidos, en los que haya un respeto de la ley y en los que nadie esté por encima de la legislación.



“El ejemplo se debe dar desde las altas esferas del gobierno, la única solución es el restablecimiento de un estado de derecho estricto en todos los países; esa es la meta, que no haya impunidad, que se castigue cualquier acto de corrupción por menor que sea y que el ejemplo venga desde los liderazgos publicos y privados”, apuntó.



La creación de una entidad superior regional para tratar este flagelo respondería a una estrategia bien planteada desde el inicio, señaló María Carolina Pardo, socia líder de la práctica de Competencia, Tecnologías de la Información y Derecho del Consumo de Baker Mckenzie.



“Así, por ejemplo en el país estaríamos reforzando las estructuras que tenemos, con la Superintendencia de Industria y Comercio y la de Sociedades. La idea es que puedan delegar estas funciones a una entidad con expertos en el tema, no porque las otras no lo tengan, sino porque se podría hacer un análisis profundo en el tema”, explicó la directiva.

Además, agregó que así se respondería a los postulados de la Ocde para que las economías salgan adelante y funcionen mejor.



“El salto de las economías se da sin corrupción, el tiempo de aplicación de esta agencia o tipo de superintendencia en Colombia depende del Gobierno y la urgencia que le den al tema; vemos que el interesa es mucho por los ejemplos de los países cercanos, como Brasil y Perú”, dijo.



Además de tener una cooperación con las autoridades de cada territorio, es importante generar sinergias para actuar en contra. “Vemos que este es un tema que debe ser de la máxima prioridad para que podamos avanzar, en la brevedad”, agregó.



Sobre los temas de competencia y tendencias en la región, anotó que se usan los beneficios para que las empresas puedan ser copartícipes en actividades de lucha contra los delitos, lo cual promueve el trabajo de las superintendencias, pero el único freno que ve está en las multas.