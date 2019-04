Plan de Desarrollo llega a plenarias del Congreso

Una semana exacta tendrán, desde este martes las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para aprobar, en segundo debate, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022.



La tarea, que se da cada cuatro años, entra a su recta final en el Capitolio, donde el pleno de ambas cámaras deberán decidir si avalan o no la hoja de ruta del presidente Iván Duque, que plantea inversiones por más de $1.000 billones en el cuatrienio.



(Polémica por la compra de renovables en el PND).



La suerte parece echada y el PND pasaría sin problemas, pero aun así hay una parte de la oposición que radicó una ponencia para archivar el articulado, lo cual dejaría sin piso todos los artículos hasta ahora incluidos, y Duque se vería forzado a suscribir el documento inicialmente radicado, vía decreto.



Según Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, aseguró que “la importancia del PND es gigante, porque marca la ruta con la que el Gobierno va a actuar en los próximos cuatro años y allí se enmarcan las propuestas que el entonces candidato radicó ante al Registraduría; este es un compromiso de que sus promesas se volverán realidades”.



Y añadió que este plan se ha desarrollado sobre las bases de la política de Duque, que son legalidad, equidad y emprendimiento, pilares que, en plata blanca, buscan rebajar la pobreza en 3 millones de colombianos, reducir la tasa de desempleo al 7,9%; dar educación superior a más de 300.000 personas, universidades públicas y elevar los beneficiarios del programa de alimentación escolar (PAE) de 5 a 7 millones, entre otras.



La magnitud de esta hoja de ruta es tal que desde que fue radicada –a inicios de febrero–, los ponentes y coordinadores, y decenas de funcionarios del Gobierno han trasnochado para poner una coma acá y quitar otra allá, de tal modo que no solo el articulado se armonice con el plan del Ejecutivo.



También allí están incluidas las bases del PND, que tienen más de 1.500 páginas, al igual que el Plan Plurianual de Inversiones, que es el derrotero que dice cómo se repartirán los recursos en los cuatro años, es decir, en qué regiones y programas.



De hecho, según Jhon Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa Libres, dijo que es tal la importancia del plan que “este lo que busca es elevar el nivel de competitividad del país, cerrar las brechas de desigualdad en Colombia, reconocer el protagonismo de las regiones y permitirnos avanzar en la de reconciliación y la paz”.



No es gratuito, entonces, que en el embalaje del trámite del PND, el Congreso se tome todos los días necesarios para aprobarlo, incluso mañana, como le informó el presidente del Senado, Ernesto Macías, a sus colegas. “Él (Macías) nos dijo que si era necesario, íbamos a trabajar toda la semana, incluyendo el festivo”, afirmó Rodríguez.



En tanto, Pérez concluyó diciendo que espera que el PND se convierta en la brújula para el país, incluso de aquí al 2030, y que “de no aprobarse, enviaríamos un mensaje terrible a la comunidad internacional de las instituciones colombianas; eso sería muy irresponsable de nuestra parte”.